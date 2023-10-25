Президент Чехии Петр Павел принял спикера украинского парламента
25 октября 2023
23:00
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Президент Республики Петр Павел принял 25 октября в Пражском Граде председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
Во вторник Стефанчук принимал участие во втором парламентском саммите так называемой Крымской платформы, которая ставит своей целью восстановление территориальной целостности Украины и прекращение российской оккупации Крымского полуострова. В понедельник Петр Павел организовал ужин по случаю саммита, в котором приняли участие 40 представителей стран со всего мира.
На главном заседании платформы 25 октября Стефанчук говорил о необходимости ужесточения санкций против России. Он также поблагодарил за всестороннюю поддержку, понимание и стойкость, проявленные странами — участницами Крымской платформы к Украине в борьбе с российской агрессией.
Стефанчук провел в Праге переговоры со спикером Палаты представителей Маркетой Пекаровой-Адамовой (TOP 09), темой которых была, в частности, конфискация замороженных российских активов. Потом он встретился с представителями и председателем Сената Милошем Выстрчилом (ODS), после чего главы чешского Сената и украинского парламента подписали меморандум о сотрудничестве и поддержке Украины в борьбе с российским агрессором, ее послевоенном восстановлении и вступлении в НАТО и ЕС. Сенат передал в дар Украине микроавтобус и генератор для выработки электроэнергии.
Стефанчук поблагодарил Чехию за поддержку, заботу и опору, которую Украина ощущает на протяжении 20 месяцев после российского вторжения. «Мы очень хорошо видим, кто является нашим другом, кто нас поддерживает и кто борется вместе с нами за одни и те же принципы и устои», — сказал спикер украинского парламента. Он поблагодарил чешское правительство и парламент за материальную помощь, а также за украинских матерей и детей, которые нашли убежище в Чехии. «Украина никогда этого не забудет и всегда будет благодарна Чехии», — добавил он.
После победы Украины, сказал Выстрчил, наступит время совместной работы по восстановлению страны. Помочь в этом и способствовать увеличению международной поддержки Украины — общий интерес, о чем свидетельствует встреча представителей парламентов 70 стран в рамках Крымской платформы.
Крымская платформа была создана летом 2021 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского как координационный и консультативный форум для представителей правительств, парламентов и экспертов. Первый парламентский саммит состоялся в октябре прошлого года в Загребе (Хорватия). На пражском саммите лично присутствовали законодатели из большинства стран Европейского союза, а также представители Великобритании, Канады и Сьерра-Леоне. Представители других стран, таких как Австралия, Япония, Новая Зеландия и США, выступили по видеосвязи.
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