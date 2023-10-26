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«В Чехии демонический бандеровский шабаш. Тогда отдайте Судеты немцам», — распинался Медведев в соцсетях

Анастасия Князева
26 октября 2023
15:00
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В своей очередной тираде в социальных сетях бывший президент России Дмитрий Медведев обрушился на Чехию. Его возмутил двухдневный международный парламентский саммит Крымской платформы в Праге, который он назвал «демоническим бандеровским шабашем». Он также посоветовал чехам отдать Германии Судетскую область, отреагировав на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что политика ЕС должна быть направлена на возвращение Крыма Украине.
«Так думает так называемый министр иностранных дел Чехии, и именно такое мнение он высказал на демоническом бандеровском шабаше, проходящем в его стране. Действительно, храбрые, но безмозглые люди. То есть, вы хотите справедливости по нацистским лекалам? Тогда примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область», — написал Медведев в соцсети X.
 
Крымская платформа добивается восстановления территориальной целостности Украины и прекращения российской оккупации Крымского полуострова. Созданная летом 2021 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, она призвана стать координационным и консультативным форумом для представителей правительств, парламентов и экспертов. Первый парламентский саммит состоялся в октябре прошлого года в Загребе (Хорватия), а в этом году встреча прошла в Праге.
 
«Политика Европейского cоюза и всех демократических стран должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года, включая Крым», — заявил Липавский на этой неделе в ходе саммита. Он также назвал опасными предположения о том, что России может быть предложено сохранить Крым в обмен на мир.
 
Судеты — это немецкое название приграничных районов современной Чехии, куда начиная со Средних веков по приглашению чешских правителей прибывали немецкие поселенцы для возделывания малонаселенных земель.
 
После Мюнхенского соглашения 1938 года территория с мощным немецким населением была присоединена к нацистской Германии, а чешское население было изгнано. После Второй мировой войны большая часть немцев была выселена из приграничных районов Чехии, около 3 млн немцев были вынуждены покинуть всю Чехословакию. 
Чехия Медведев
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Комментарии:
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korba4 26 октября 2023 16:14
Анастасия, не надо бы педалировать эту тему.Не дай бог немцы вспомнят весь тот ужас творимый чехами во время изгнания немцев из Судет.Прочитает немец вашу статью и припомнит чеху убийства,изнасилования, грабежи,мародерства и пойдет раздрай в рядах ЕС. Еще и вас иобвинят в разжигании чего-нибудь.
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anastasiia_kn 26 октября 2023 16:47
Опыт обвинений вам близок?
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