«У нас будут разные взгляды на ряд вопросов внешней политики, это правда. У нас могут быть даже разные идеи по тому или иному вопросу, но мы должны искать точки соприкосновения, это наш долг, и я подхожу к этому именно так», — сказал Фиала журналистам.





«Мы — политики. Общественность обеих стран хочет, чтобы мы могли разговаривать друг с другом, совместно работать над проектами на благо наших граждан, чтобы не подрывать то ценное, что есть в наших отношениях», — добавил он.





Фиала и Фицо, который в среду стал новым премьер-министром Словакии, также договорились, что Фицо посетит Чехию в ближайшем будущем.





О том, что эти два государственных деятеля не будут находиться на одной волне, стало ясно уже после победы Фицо и его партии Směr на прошедших в конце сентября парламентских выборах в Словакии. Тогда Фиала пожелал словакам, чтобы «послевыборные переговоры привели к формированию хорошего правительства», при этом, как и многие нынешние политики чешской коалиции, он не упомянул Фико.





Фицо, в свою очередь, укорил чешского премьера, когда Фиала сказал, что не считает правильным, если Словакия прекратит военные поставки на Украину, что было одним из лозунгов Smer перед выборами.





«Во-первых, не следует комментировать суверенное решение суверенного государства. Во-вторых, даже это заявление премьер-министра Фиалы ничего не изменит в намерении Smer прекратить военные поставки на Украину», — подчеркнул тогда победитель выборов в Словакии.





Риторика Фицо по сравнению с предыдущим представителем Словакии ближе к нарративам, распространяемым российской пропагандой, и во многом напоминает позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.





Однако теперь в связи с Украиной Фиала отметил, что хотя нынешнее словацкое правительство грозится прекратить военные поставки на Украину, это может быть не так горячо, поскольку страны-члены ЕС единодушно — в том числе Словакия и Венгрия — выразили поддержку Украине на саммите Европейского совета в Брюсселе.





«Часто, например, перед заседанием Европейского совета мы слышим различные заявления от политиков отдельных стран, читаем в СМИ, что и кто будет блокировать, но потом на Европейском совете возникает некая реальность. Если посмотреть на выводы, которые мы утвердили единогласно, то можно увидеть четкое выражение поддержки Украины, включая подтверждение всех обязательств, которые взял на себя ЕС. Эти выводы также были приняты единогласно, в том числе при поддержке Венгрии и Словакии», — сказал Фиала.





Осуждение нападения на Израиль





Страны-члены ЕС на саммите Европейского совета также осудили нападения на Израиль со стороны террористического движения ХАМАС.





«Совет признал право Израиля на самооборону. Он осудил нападения ХАМАС и использование им мирных жителей в качестве „живого щита“. Он также призвал к немедленному освобождению всех заложников. Нам также удалось добиться того, чтобы гуманитарная помощь и помощь в целях развития со стороны ЕС не использовалась террористами не по назначению и чтобы все предоставляемые средства строго контролировались», — заявил Фиала журналистам в пятницу.





Текст декларации, по его словам, отвечает всем требованиям, которые он отстаивал от Чехии во время переговоров в Совете.