Чехия проголосовала против резолюции, призывающей к прекращению огня на Ближнем Востоке
28 октября 2023
18:00
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Генеральная Ассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному прекращению огня в войне между террористическим палестинским движением ХАМАС и Израилем. Чехия была одной из 14 стран, не поддержавших ее. Посол в ООН Якуб Кулганек оправдал это тем, что в тексте отсутствуют требования об освобождении заложников или осуждение нападения ХАМАС 7 октября.
«Резолюция не призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников. Резолюция также не признает право Израиля на защиту себя и своих граждан от терроризма», — обосновал в своем выступлении Кулганек голосование Чехии.
По его словам, резолюция даже не дает гарантии того, что предоставленная гуманитарная помощь не будет использована ХАМАСом и другими террористами не по назначению.
«Если мы не будем четко понимать, что терроризм должен быть остановлен, мы не добьемся прогресса в достижении желаемого мира на Ближнем Востоке». По этим причинам Чехия решила голосовать против резолюции», — заявил чешский посол в ООН.
Одна из 14 стран
По данным американской телекомпании ABC News, Чехия была одной из 14 стран, не поддержавших резолюцию. Среди других стран — Израиль, Венгрия, Австрия и Хорватия.
Против резолюции проголосовали также Соединенные Штаты Америки, которые, как и Кулганек, не поддержали ее на том основании, что в ней не осуждается террористическая атака ХАМАС 7 октября, приведшая к началу войны.
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют обязательной силы, а носят символический характер. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан подверг резкой критике ее принятие, заявив, что ООН тем самым утратила легитимность.
«Израиль не прекратит операцию до тех пор, пока не будет уничтожен террористический потенциал ХАМАСа и возвращены наши заложники», — заявил Эрдан, добавив, что единственный способ уничтожить ХАМАС — это «выкорчевать его из туннелей и подземного города террора».
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