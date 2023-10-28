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Министр обороны призвала Чехию выйти из ООН

Новости 420on
29 октября 2023
10:30
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Министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS) вечером 28 октября в социальной сети X призвала Чешскую Республику выйти из ООН. Так она отреагировала на принятую в пятницу Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, призывающую к гуманитарному прекращению огня в войне между террористическим палестинским движением ХАМАС и Израилем. Чехия была одной из 14 стран, не поддержавших ее.
«Я знаю, что сегодня важный день для Чешской Республики, и мы хотим отметить 105-летие нашей страны. Но извините меня. Ровно 3 недели назад ХАМАС уничтожил более 1400 израильтян — больше жертв для своего населения, чем боевая исламистская организация „Аль-Каида“ убила в США 11 сентября. И только 14 стран, включая нашу, четко и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС!», — раскритиковала позицию ООН министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS).

«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чешской Республике не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону. Давайте уйдем», — призвала она.

Глава Минобороны отреагировала на принятую в пятницу Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, призывающую к гуманитарному прекращению огня в войне между террористическим палестинским движением ХАМАС и Израилем. Резолюция была предложена Иорданией и другими арабскими странами. Чехия была одной из 14 стран, не поддержавших ее. Такую же позицию высказали Израиль, Австрия, США, Хорватия и Венгрия.

Чешский посол в ООН Якуб Кулганек обосновал позицию Чехии тем, что в ней нет требования освобождения заложников или осуждения атаки ХАМАСа в субботу 7 октября.

«Она не призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников. Резолюция также не признает право Израиля на защиту себя и своих граждан от терроризма», — сказал он, добавив, что резолюция не может гарантировать, что гуманитарная помощь не будет использована террористами не по назначению.

Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, но обладают сильным символизмом.
 
Чехия Министерство обороны ООН
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Комментарии:
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korba4 29 октября 2023 10:59
Прямо надо сказать,ООН ничего не потеряет от выхода Чехии из организации. Сдругой стороны и чехия ничего не потеряет от выхода из этой бесполезной конторы.
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mark1948 29 октября 2023 11:43
ООН уже давно не является инструментом международной борьбы за демократию и справедливость и сегодня это заметно больше чем раньше.Они не заметили бандитского нападения на Израиль с нечеловеческой жестокостью убийств детей,женщин и отрезанием голов у младенцев и голасуют в защиту Хамаса,не имеющего права на существование.Позорная поддержка исламского террора!
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