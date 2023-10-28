Министр обороны призвала Чехию выйти из ООН
29 октября 2023
10:30
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Министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS) вечером 28 октября в социальной сети X призвала Чешскую Республику выйти из ООН. Так она отреагировала на принятую в пятницу Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, призывающую к гуманитарному прекращению огня в войне между террористическим палестинским движением ХАМАС и Израилем. Чехия была одной из 14 стран, не поддержавших ее.
«Я знаю, что сегодня важный день для Чешской Республики, и мы хотим отметить 105-летие нашей страны. Но извините меня. Ровно 3 недели назад ХАМАС уничтожил более 1400 израильтян — больше жертв для своего населения, чем боевая исламистская организация „Аль-Каида“ убила в США 11 сентября. И только 14 стран, включая нашу, четко и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС!», — раскритиковала позицию ООН министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS).
«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чешской Республике не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону. Давайте уйдем», — призвала она.
Глава Минобороны отреагировала на принятую в пятницу Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, призывающую к гуманитарному прекращению огня в войне между террористическим палестинским движением ХАМАС и Израилем. Резолюция была предложена Иорданией и другими арабскими странами. Чехия была одной из 14 стран, не поддержавших ее. Такую же позицию высказали Израиль, Австрия, США, Хорватия и Венгрия.
Чешский посол в ООН Якуб Кулганек обосновал позицию Чехии тем, что в ней нет требования освобождения заложников или осуждения атаки ХАМАСа в субботу 7 октября.
«Она не призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников. Резолюция также не признает право Израиля на защиту себя и своих граждан от терроризма», — сказал он, добавив, что резолюция не может гарантировать, что гуманитарная помощь не будет использована террористами не по назначению.
Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, но обладают сильным символизмом.
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Комментарии:
mark1948 29 октября 2023 11:43
ООН уже давно не является инструментом международной борьбы за демократию и справедливость и сегодня это заметно больше чем раньше.Они не заметили бандитского нападения на Израиль с нечеловеческой жестокостью убийств детей,женщин и отрезанием голов у младенцев и голасуют в защиту Хамаса,не имеющего права на существование.Позорная поддержка исламского террора!
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