«Я знаю, что сегодня важный день для Чешской Республики, и мы хотим отметить 105-летие нашей страны. Но извините меня. Ровно 3 недели назад ХАМАС уничтожил более 1400 израильтян — больше жертв для своего населения, чем боевая исламистская организация „Аль-Каида“ убила в США 11 сентября. И только 14 стран, включая нашу, четко и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС!», — раскритиковала позицию ООН министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS).





«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чешской Республике не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону. Давайте уйдем», — призвала она.





Глава Минобороны отреагировала на принятую в пятницу Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, призывающую к гуманитарному прекращению огня в войне между террористическим палестинским движением ХАМАС и Израилем. Резолюция была предложена Иорданией и другими арабскими странами. Чехия была одной из 14 стран, не поддержавших ее. Такую же позицию высказали Израиль, Австрия, США, Хорватия и Венгрия.





Чешский посол в ООН Якуб Кулганек обосновал позицию Чехии тем, что в ней нет требования освобождения заложников или осуждения атаки ХАМАСа в субботу 7 октября.





«Она не призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников. Резолюция также не признает право Израиля на защиту себя и своих граждан от терроризма», — сказал он, добавив, что резолюция не может гарантировать, что гуманитарная помощь не будет использована террористами не по назначению.





Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, но обладают сильным символизмом.