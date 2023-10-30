Президент Чехии Петр Павел предупредил об опасности терроризма
31 октября 2023
08:43
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Президент Чехии Петр Павел во время поездки в Оломоуц предупредил о риске терроризма в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда, по его словам, угроза станет чрезвычайно высокой и для Чешской Республики. Однако он подчеркнул, что в настоящее время Чехия не находится в опасности.
«Ни одна ракета, выпущенная ХАМАС, не достигнет нас. Однако это не означает, что мы должны сохранять полное спокойствие. Риск распространения конфликта очень серьезен, так как, если в него будет вовлечена, например, „Хезболла“, а через нее и Иран, он может перерасти в региональный конфликт с глобальными последствиями», — сказал президент журналистам.
Чехия, по его словам, сразу же ощутит влияние цен на нефть и сопутствующие товары, включая услуги.
«В то же время риск терроризма будет чрезвычайно высок. Распространение конфликта между Израилем и арабскими странами, безусловно, будет способствовать тому, что все радикальные и экстремистские силы покажут себя, и нас это, конечно, не обойдет стороной. Мы должны это учитывать», — предупредил Павел.
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