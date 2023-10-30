Президент Чехии Петр Павел предупредил об опасности терроризма

«Ни одна ракета, выпущенная ХАМАС, не достигнет нас. Однако это не означает, что мы должны сохранять полное спокойствие. Риск распространения конфликта очень серьезен, так как, если в него будет вовлечена, например, „Хезболла“, а через нее и Иран, он может перерасти в региональный конфликт с глобальными последствиями», — сказал президент журналистам.

Чехия, по его словам, сразу же ощутит влияние цен на нефть и сопутствующие товары, включая услуги.

«В то же время риск терроризма будет чрезвычайно высок. Распространение конфликта между Израилем и арабскими странами, безусловно, будет способствовать тому, что все радикальные и экстремистские силы покажут себя, и нас это, конечно, не обойдет стороной. Мы должны это учитывать», — предупредил Павел.