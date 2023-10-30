Вит Ракушан: советую главе Минобороны досчитать до тридцати, прежде чем она что-то скажет

– Господин вице-премьер, ваша коллега по правительству министр обороны Яна Чернохова взбаламутила праздничную обстановку, призвав в социальной сети X к выходу Чехии из ООН. Что вы на это ответили?

– Я прочитал и честно отвечаю, что это заявление — слишком далекий шаг. Потому что если мы посмотрим на страны, которые не входят в ООН, то мы можем думать что угодно об ООН, но это страны, которые не признаны на международном уровне. Я не думаю, что мы хотим входить в такой список. С другой стороны, я поддержал госпожу министра в том отношении, что некоторые дебаты о том, что ООН — это не просто площадка для дискуссий, а место, где принимаются решения, которые оказывают реальное влияние на ситуацию в мире, абсолютно уместны.

– Так будет ли правительство всерьез заниматься этим вопросом?

– Я не думаю, что министр найдет поддержку большинства. Но то, что эта организация должна была пройти через реформы и немного устарела, наверное, объективно ощущается на уровне правительства.

– Уместно ли члену правительства писать нечто подобное в социальной сети?

– Я последний, кто дает советы. Я иногда сажусь вечером, не с алкоголем, а за кофе, например, иногда я полон впечатлений, и иногда мне случается удивить свою медиакоманду тем, что появляется в моих социальных сетях.

– Хорошо, но разве это не немного другое? Не попахивает ли последний случай международным конфузом?

– Учитывая, что мы сразу сказали, что это не совсем мнение правительства, а индивидуальные эмоции министра в данный конкретный момент, нет. Но да, вообще, как министры мы должны быть осторожны в том, что мы публикуем в социальных сетях, и я отношу это к себе. Так что заявление было, конечно, не из радостных.

– А когда вы будете с ней разговаривать, что вы ей скажете? Или вы оставите это на усмотрение премьер-министра?

– Я, конечно, скажу министру, что у меня есть собственный опыт в этом вопросе, и я посоветую ей всегда, прежде чем нажимать на кнопку «опубликовать», считать до 30, может быть, в это время сделать рывок, вернуться к компьютеру, прочитать еще раз. Это проверенный метод, который мне очень хорошо помогает.