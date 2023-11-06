Чешское правительство придумало, на кого свалить свои неудачи
6 ноября 2023
15:00
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Они обещали не повышать налоги. Они их повысили. Вспомните главного прокурора Стржижа. Его не уволили. Обещали ввести систему голосования — не сделали. Как же коалиционные партии хотят переизбраться через два года?
Правительство Петра Фиалы теряет свои позиции. Согласно всем текущим опросам, партии пятипартийной коалиции не смогут вновь сформировать правительство после следующих выборов, а коалиция Spolu вообще падает — сейчас она уступает около 14% движению ANO.
Политики правящей коалиции уверяют СМИ, что они по-прежнему верят в свою победу на выборах, поскольку избиратели оценят их достижения. Но вопрос в том, о каких именно достижениях идет речь. Например, Збынек Станюра, заявивлявший в своих предвыборных роликах, что «Spolu не станет повышать налоги», во время работы правительства начал идти на попятную и говорить, что на самом деле он имел в виду «общее налоговое бремя».
Маркета Пекарова-Адамова же заявила перед выборами, что правительство уволит Игоря Стржижа, главного прокурора и бывшего прокурора-коммуниста, назначенного движением ANO. Через два года после выборов Стржиж по-прежнему возглавляет прокуратуру. Министр юстиции Павел Блажек после выборов бесстрастно заметил: «Я не говорил такого».
К счастью, существуют проверенные способы избавления от собственных неудачных обещаний. Достаточно воспользоваться самым успешным (и единственным) заклинанием в репертуаре Петра Фиалы: «Во всем виноват Андрей Бабиш». Вопрос только в том, сработает ли оно через два года после отстранения Бабиша от власти.
Это только часть того, что говорит Йиндржих Шидло в программе «Счастливый понедельник».
Сатирическая программа «Счастливый понедельник» выходит каждый понедельник в 8 часов утра на сайте Seznam Zprávy. В этот же день, то есть сегодня вечером, вы можете послушать новый подкаст, в котором более подробно рассматриваются темы этого выпуска (и не только).
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Комментарии:
VoltaGmail 6 ноября 2023 15:51
Верить во что либо не имеет смысла ) Надо Делать и тогда надобность в вере отпадет сама собой.
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