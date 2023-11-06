Чешское правительство придумало, на кого свалить свои неудачи

Правительство Петра Фиалы теряет свои позиции. Согласно всем текущим опросам, партии пятипартийной коалиции не смогут вновь сформировать правительство после следующих выборов, а коалиция Spolu вообще падает — сейчас она уступает около 14% движению ANO.

Политики правящей коалиции уверяют СМИ, что они по-прежнему верят в свою победу на выборах, поскольку избиратели оценят их достижения. Но вопрос в том, о каких именно достижениях идет речь. Например, Збынек Станюра, заявивлявший в своих предвыборных роликах, что «Spolu не станет повышать налоги», во время работы правительства начал идти на попятную и говорить, что на самом деле он имел в виду «общее налоговое бремя».

Маркета Пекарова-Адамова же заявила перед выборами, что правительство уволит Игоря Стржижа, главного прокурора и бывшего прокурора-коммуниста, назначенного движением ANO. Через два года после выборов Стржиж по-прежнему возглавляет прокуратуру. Министр юстиции Павел Блажек после выборов бесстрастно заметил: «Я не говорил такого».

К счастью, существуют проверенные способы избавления от собственных неудачных обещаний. Достаточно воспользоваться самым успешным (и единственным) заклинанием в репертуаре Петра Фиалы: «Во всем виноват Андрей Бабиш». Вопрос только в том, сработает ли оно через два года после отстранения Бабиша от власти.

Это только часть того, что говорит Йиндржих Шидло в программе «Счастливый понедельник».