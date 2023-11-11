Клаус критикует экономические шаги кабмина. «Меня огорчает безнадежность правительства»

«Есть плохие новости об экономике. Она нуждается в изменениях с самого начала, в системных изменениях, а не в том, утвердим ли мы один миллиард влево или вправо в пакете консолидации», — раскритиковал в воскресенье действия кабинета бывший президент Вацлав Клаус.





«Я опечален не только новостями об экономике, но особенно безнадежностью правительства, которое совершенно не способно взглянуть на это серьезно и фундаментально», — продолжил Клаус.





«Они думают, что все решится само собой. Не понимают, что нужно что-то менять, кардинально развязать руки корпоративному сектору, кардинально уменьшить регулирование всех видов, кардинально уменьшить „зеленое безумие“, которое сдерживает нашу экономику. Или внести существенные изменения, а не бессмысленное барахтанье на поверхности», — добавил он.





В последние годы Чехия борется с высоким бюджетным дефицитом. В этом году правительство Петра Фиалы провело в парламенте пакет мер жесткой экономии, так называемую консолидацию, которая призвана сократить дефицит государственного бюджета на общую сумму 150 млрд крон в течение следующих двух лет.





Изменения еще не подписаны президентом Петром Павлом и должны вступить в силу в январе. В то же время Чехия сталкивается с высокой инфляцией, высокими ценами на энергоносители и падением продаж.





«Вся идея экономических преобразований состояла из нескольких пунктов. Первая идея заключалась в дерегулировании, в том, чтобы отодвинуть государство на второй план и дать людям возможность самим принимать решения. Обсуждать одно повышение налогов, конечно, неправильно, этого будет недостаточно. Нужно больше», — считает Клаус.





Клаус объяснил высокие цены на энергоносители «зеленым безумием», имея в виду европейскую программу Green Deal. «Мы — жертвы зеленой идеологии, жертвы зеленого цвета, который вместо красного цвета стал величайшим злом современного мира и Запада», — сказал бывший президент, который также раскритиковал Европейский Союз за его подход к миграции, заявив, что «Европе вредят миграционные потоки».





В программе Клаус также вспомнил покойного Карела Шварценберга, бывшего депутата, сенатора, министра иностранных дел и почетного председателя TOP 09. Он назвал его «одной из самых заметных и выдающихся фигур нашей политики последних десятилетий».





«Хотя я очень часто с ним не соглашался и по многим принципиальным вопросам у нас были диаметрально противоположные взгляды, я думаю, что у нас всегда были очень корректные отношения и мы легко общались», — вспомнил бывший президент.