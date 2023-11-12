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Сатирическая заметка от чеха: «У нас все хорошо, даже лучше, чем у Польши и Германии!»

Анастасия Князева
13 ноября 2023
13:01
627
Задумывались ли вы когда-нибудь, что на самом деле у нас все просто замечательно? Как утверждает Йиндржих Шидло в специальном выпуске юмористической программы «Счастливый понедельник», по сравнению со всеми посткоммунистическими странами Чехия живет гораздо успешнее.
 
Заметка: 
Если вы посмотрите на карту Центральной и Восточной Европы, то увидите, что Чешская Республика — лучшее место для жизни, без сомнения. Конечно, можно подумать, что страны Балтии во многом лучше, но, с другой стороны, кто из вас вспомнит, где искать на карте Латвию, Литву и Эстонию? Правильно, никто. Как им тягаться-то с нами? 
 
Вы еще можете подумать, а как же какая-нибудь бывшая Германская Демократическая Республика? Но давайте посмотрим правде в глаза: мы бы с легкостью добились успеха, если бы в нас инвестировала Западная Германия. Поэтому ГДР, извините, мимо! 
 
И другие страны мы тоже уже значительно обошли. О Словакии и Венгрии говорить, в принципе, не приходится, большая часть Балкан нас никогда не интересовала, а Хорватия в этом году настолько подорожала, что опустилась на самое дно нашего воображаемого рейтинга. Таким образом, единственными реальными конкурентами для нас остаются поляки. Ожидалось, что они проиграют, избрав на выборах «Закон и справедливость» в третий раз подряд. 
 
Но у нас еще есть шанс превзойти Польшу и стать чемпионом посткоммунизма. Как мы это сделаем и чем мы, чехи, можем гордиться по сравнению с другими странами, расскажет Йиндржих Шидло в специальном выпуске программы «Счастливый понедельник», снятом при живой аудитории в театре X10. 
 
Сатирическая программа «Счастливый понедельник» выходит в эфир каждый понедельник в 8 часов утра на сайте Seznam Zprávy. 
Чехия политика
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