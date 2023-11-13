Комментарий специалиста по безопасности: Европу хотят уничтожить, а она лишь испуганно кудахтает

В первый же день варварского нападения палестинцев на Израиль, когда на его территории еще шли бои, а новости были хаотичными и противоречивыми, я, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что, по моему мнению, Израиль справится с ситуацией и в итоге, несмотря на болезненные человеческие жертвы, выйдет из кризиса более сильным. Но в то же время я дал понять, что Израиль должен действовать быстро, потому что сторонники террористов не собираются давать ему достаточно времени для самозащиты. И что поддержка, которая в первые часы, особенно после разоблачения зверств палестинцев против мирного населения, казалась вполне очевидной, продлится недолго. Максимум неделю. Как же я тогда ошибался.



Странная коалиция неонацистов, зачастую крайне левых, сознательных журналистов, прогрессивных студентов и их заблуждающихся профессоров, экологических и ЛГБТК-активистов не упустила ни дня, чтобы начать, причем довольно нагло, выдавать нападающих, палестинцев, за жертву, а жертву, на этот раз и в этом случае однозначно жертву, Израиль, за нападающего. Для тех групп, которые я только что перечислил, это не стало неожиданностью, но что мне показалось совершенно отвратительным, так это аналогичная реакция людей и институтов, которые, пусть и со многими оговорками, все еще можно воспринимать как представителей цивилизации. Мейнстримные и либеральные СМИ, Европейская комиссия, многие политики в демократических странах... Список можно продолжать долго.



Наверное, прежде чем продолжить, следует пояснить, почему я говорю о палестинском терроре, а не о ХАМАС. Имея возможность ознакомиться с видеозаписями, сделанными нападавшими, и подробно узнать об их планировании и структуре, я не буду говорить о терроре ХАМАС или, возможно, его политического крыла, о чем люди и сегодня могут узнать из некоторых европейских СМИ. И я оставлю в стороне британскую телерадиокомпанию BBC, которая до сих пор представляется нам непревзойденным образцом в дискуссии о государственных СМИ и чьи репортажи сегодня порадовали бы разве что Йозефа Геббельса, нацистского министра пропаганды.



Необходимо также задать вопрос о том, что такое теракт, поскольку многие люди явно в этом «плавают». Цитирую: «Терроризм — это использование насилия или угрозы насилия для запугивания противника и достижения политических (или политико-религиозных) целей. Объектами террористических акций обычно являются мирные жители». И здесь есть принципиальная разница: палестинцы в первую очередь нападают на мирных жителей, и только если они вступают в конфликт с солдатами, то нападают и на них. Израильская армия атакует в первую очередь вооруженных террористов и, к сожалению, иногда приводит к потерям среди мирных жителей, часто потому, что палестинские боевики используют их в качестве «живого щита».



Это ни в коей мере не умаляет трагедии их жертв, но всегда необходимо уточнять, что это жертвы лидеров палестинских террористических и преступных группировок. По сути, они решили их судьбу, поскольку сознательно окружают себя ими и стремятся разместить свои военные объекты в непосредственной близости от них. Зачастую с молчаливого согласия или по крайней мере при глубоком молчании многочисленных гуманитарных организаций, которые там работают. Свидетельств тому за последние недели более чем достаточно: от пусковых площадок ракет в школах до штабов террористов под больницами.



Одним словом, это был палестинский террор, осуществляемый целым рядом террористических и преступных группировок, от исламистов до палестинских коммунистов. Этот террор широко поддерживался палестинскими «невинными» мирными жителями, включая женщин, детей, местных сотрудников уважаемых учреждений, таких как различные организации ООН, или «журналистов» многих западных СМИ из числа жителей сектора Газа. Итак, подобно тому, как мы с 1945 года говорим о Германии и ее вине за террор против евреев, цыган, гомосексуалов или представителей «низших» по отношению к ним рас и культур, я буду говорить о палестинском терроре в том же ключе.



В этой связи меня поражает, как при некритическом восприятии информации от террористов, которая, как было показано, является ложной не только в этом конфликте, но и во многих предыдущих, часто появляются сообщения о якобы израильских атаках на гражданское население и гражданские объекты, при этом совершенно не учитываются постоянные ракетные обстрелы Израиля палестинцами, которые направлены исключительно на гражданские объекты, включая школы и больницы. И это происходит не только в дни после 7 октября — это продолжается уже много лет. Много лет без какой-либо реакции со стороны международного сообщества, если не считать реакцией увеличение финансовой и материальной помощи палестинским террористам на производство новых ракет и строительство новых тоннелей для их хранения, о чем так любит говорить Еврокомиссия.



Кстати, раз уж речь зашла о жертвах и ракетах, два комментария. На сегодняшний день только из сектора Газа по Израилю было выпущено около 9 500 палестинских ракет. По достоверным данным, их погрешность составляет примерно 10–12%, то есть они все равно приземляются в самом секторе Газа. Таким образом, сами палестинцы выпустили не менее 1 100 ракет друг по другу. Это, кстати, относится и к ракете, выпущенной «Исламским джихадом» и упавшей на парковку арабской больницы Аль-Ахли, где она была способна убить не более десятка человек. Опять же, при всем уважении к невинным жертвам, следует постоянно напоминать, что это жертвы палестинцев, а не израильской армии.



И здесь я перехожу ко второй части своего комментария. Речь идет о совершенно абсурдном раздувании числа жертв с палестинской стороны в Газе. То, что эти совершенно абсурдные цифры публикуют террористы, — это одно, но то, что их, не моргнув глазом, подхватывают западные СМИ и политики, — это то, в чем я уже не уверен: то ли это злой умысел, то ли откровенное сотрудничество с террористами.



Мы живем в такое время, когда информационная война набирает обороты, учитывая скорость распространения информации, и именно в этот момент я ожидал бы от СМИ и тех, кто формирует общественное мнение, более трезвой оценки. К сожалению, однажды озвученные цифры, несмотря на последующие уточнения, становятся единственной «правдой» и в глазах сторонников террористов призваны скрыть зверскую жестокость, с которой в Израиле пытали и убивали мирных жителей.



И опять же, палестинцы убивали там не только евреев, но и арабов, и да, палестинцев. Кстати, «добрая и терпимая» часть палестинцев, как называют правительство Палестинской автономии, правящее на Западном берегу реки Иордан, выплачивает денежные премии и вознаграждения тем, кто убивает любого израильтянина, будь то солдат или мирный житель, еврей или мусульманин. Деньги выплачиваются из бюджета, который в значительной степени формируется за счет средств Европейского союза. Деньги, которые его отдельные страны-члены заимствуют в долг.



Однако я здесь не для того, чтобы защищать Израиль. Я думаю, что он может защитить себя сам, и, более того, за время своего существования он не раз доказывал, что мир заботится о нем только тогда, когда ему удается защитить себя. Пока он не проигрывал войн, мир всегда смотрел на это сквозь пальцы. Что стоит прокомментировать в сегодняшней ситуации, так это невероятную степень лицемерия и слепоты, которую демонстрирует Европа и которой я тщетно пытаюсь найти логическое объяснение.



Наверное, нет смысла комментировать ситуацию с Ливаном, некогда богатой и процветающей страной, которую подмяли под себя палестинцы и которая теперь жалуется в ООН на израильскую атаку. Нападение заключается в том, что вслед за «Хезболлой» террористическое движение, создавшее свое государство на части территории Ливана, которую Израиль давно обстреливает и терроризирует, снова сделало несколько выстрелов. Израильтяне позволили себе открыть ответный огонь.



Ливан, страна, частично оккупированная террористами «Хезболлы», жалуется не на своего оккупанта, а на того, кто защищается. Нет смысла комментировать Amnesty International, которая когда-то была правозащитной организацией, а теперь стала организацией по защите прав бандитов. Не могу не вспомнить ее критику Украины за смелость защищать свои города от российской агрессии и призыв к украинской армии оставить города и воевать только на открытой местности.



Странно, но до сих пор я не видел от нее ни одного подобного призыва в адрес палестинских террористов. Напротив, только ее постоянная критика Израиля. Израиля, который и в прошлом, и даже в нынешнем конфликте всегда предупреждал население района о готовящемся нападении. Нет смысла комментировать Тедроса Аданома Гебреисуса — главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который, как мы помним, лгал всему миру во время пандемии ковида и продолжает лгать сегодня, преувеличивая данные о жертвах, публикуемые самими палестинскими террористами.



Однако если наши политические лидеры хотят узнать действительно независимое мнение палестинцев о том, как они представляют себе мирное сосуществование не только с евреями, но и с нами, им не нужно ехать в сектор Газа (где многие лицемеры оправдывают сцены самосуда тем, что у палестинских мирных жителей нет другого выхода, кроме как участвовать в них, поскольку иначе ХАМАС их накажет), им достаточно посмотреть на улицы европейских городов, в лагеря беженцев на европейской территории. То есть туда, где они могут выражать свое мнение совершенно свободно. И они это делают. Они танцуют на улицах и раздают прохожим сладости в честь зверских пыток младенцев, они гордо маршируют по нашим городам с флагами ХАМАС, «Хезболлы» или «Исламского государства».



В дни, когда мы чтим память наших предков, отдавших свои жизни в войнах, они срывают флаги стран, приютивших их и давших им такую жизнь, о которой они и мечтать не могли в своих родных странах. Они перекрашивают памятники нашим героям и в день памяти устраивают демонстрацию силы в Лондоне, столице страны, в которой был учрежден День ветеранов. И делают они это с помощью полиции, которая защищает завоевателей, издевается и ограничивает тех, кто всю жизнь несет на себе бремя приветствия этих, как говорят их сторонники, «кротких и благодарных».



Вместо четкого и жесткого осуждения мы наблюдаем лишь испуганное бегство и кривляние в попытке, не дай бог, кого-нибудь обидеть. Наверное, неудивительно, что одним из первых поднял свой шутовской колпак чемпион мира по разговорам с диктаторами по телефону, президент Франции Эммануэль Макрон. Вместо того чтобы обратить внимание на то, что многие «дети Республики», как он в прошлом часто называл буйных иммигрантов, на самом деле хотят уничтожить равенство, свободу и братство в своей стране, потому что эти слова для них ничего не значат. И в своей речи он обратился к Израилю и прочитал ему лекцию о том, как надо вести боевые действия.



Надо, наконец, признать, что люди, размахивающие палестинскими флагами, не заинтересованы ни в справедливом урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, ни в том, чтобы в странах третьего мира жили мирные люди. Ведь каждый день в Сирии, в Судане, в Курдистане, в Иране, в Сомали и т. д. происходят массовые убийства мирных жителей, и я могу долго продолжать, и никто и нигде не выходит на улицы с демонстрациями по этому поводу.



Вы должны признать, что это не демонстрация за что-то. Это демонстрация силы и того, что эти люди никогда не были заинтересованы в том, чтобы интегрироваться в нашу культуру и принять нашу цивилизацию, что их цель — наше подчинение их варварскому образу жизни.



Что мы можем сделать? Безоговорочно соблюдать существующие законы. Жестко пресекать любые проявления нетерпимости не только к евреям, но и к самим себе. Перестать постоянно извиняться за якобы имевшие место недостатки наших предков и на этом основании давать варварам палку для битья нас по голове.



Мы должны признать, что не все культуры одинаковы и что они всегда могут без проблем уживаться на одной территории, при любых обстоятельствах, и вести себя соответственно. Массовая нелегальная миграция должна быть остановлена в соответствии с законом, финансирование бизнеса, связанного с этой торговлей человеческими страданиями, должно быть прекращено, а люди, которые хотят установить в нашей стране другую культуру, должны быть возвращены туда, где такая культура является нормальной частью жизни.



И из этого следует одно. Если мы быстро не начнем давить на тех, кого мы избрали, чтобы они начали делать то, что должны делать, мы скоро окажемся в положении настоящих беженцев.