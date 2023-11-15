Принято решение о замораживании российских активов в Чехии

На сайте МИДа сообщается, что санкции касаются федерального «Предприятия по управлению собственности за рубежом» Управления делами Президента РФ.





«Это предприятие является юридическим лицом, которое финансирует российский режим, убивающий мирных жителей на Украине», — отметил Липавский на пресс-конференции.





По его словам, речь идет в основном об объектах недвижимости в Праге и Карловых Варах. «Нарушение этих санкций незаконно», — сказал министр, добавив, что он работал над этой мерой более года. По его словам, санкционный список был расширен с шести до семи организаций.





«Будут заблокированы финансовые счета, заблокирована собственность в земельном кадастре, чтобы ее нельзя было продать. В тот момент, когда правительство примет решение, Управление финансового анализа обязано действовать. Мы подготовили меры в координации с управлением, так что для них это не новый вопрос», — рассказал Липавский о дальнейших действиях.





Лица, арендующие дома у российской стороны, могут продолжать там жить. Но они должны перечислять деньги за аренду только на счет, который попадает под санкции, и могут использовать деньги на ремонт зданий, чтобы поддерживать недвижимость в надлежащем состоянии.





«Если кто-то захочет заплатить наличными за аренду, то он нарушит санкционный режим. У нас есть способы, с помощью которых государство может обеспечить соблюдение этого режима», — отметил глава чешской дипломатии, добавив, что соответствующие лица будут проинформированы о том, как действовать дальше.





«Если это удастся сделать, то это будет большим успехом», — сказал он.





После нападения России на Украину Чехия однозначно выступила на стороне страны, подвергшейся нападению. Против России введены международные санкции, призванные нанести ущерб ее экономике, чтобы заставить страну прекратить войну.



