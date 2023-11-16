Разговоры на российском телевидении были забавными. Говорили о Чехии

«Есть пряник, которым Запад заманивает Украину. Пряник в виде вступления в ЕС когда-нибудь в бесконечном будущем, а также вступления в НАТО в бесконечном будущем», — начал Олевич, заявив, что до обещанного членства в обоих блоках еще очень далеко.

Тем не менее, по его словам, украинцы предпочитают смотреть на Запад: «Они дают им такую перспективу: вы будете жить, может быть, не как немцы или французы, а как восточноевропейцы, то есть как словаки или чехи. И это позитивная перспектива для украинцев».

Россия, по его словам, не может предложить украинцам ничего сопоставимого: «А какой пряник предлагает Россия? 10 000 рублей (примерно 2 500 крон) людям, которые живут в Херсонской области, перспектива никогда не иметь безвизового режима, никуда не ездить, не видеть своих родственников в Европе, которых миллионы».

«Может быть, нам и хуже, но у нас есть мир»

Недолго думая, другой гость сказал, что у России есть другие преимущества. «Люди, оказавшиеся в ловушке хаоса, заинтересованы в одном — в безопасности. Они хотят жить в мире. А хотят они очень мало. Они не фантазируют о том, чтобы уехать в Европу или куда-то еще», — возразил он, упустив, однако, из виду, что именно Россия вторглась на Украину и, в отличие от стран Западной Европы, находится в состоянии войны.

В ходе завязавшегося спора Олевич попытался убедить других гостей передачи сравнить условия жизни в России и Чехии. Однако ведущий Норкин прервал его: «Мы впадаем в область демагогии. Я бы не хотел тратить оставшиеся две минуты на спор».

Затем он дал понять, что политолог лжет: «Вы показали свою точку зрения, как плохо живут в России и как прекрасно в Европе. В этом мы с вами не согласны, потому что это не соответствует действительности».

Олевич решительно опроверг очевидную неправду: «Уровень жизни в Европе выше, чем в России. Это реальность».

На это ведущий сказал ему, что его время истекло, и с иронией добавил, что если ему это не нравится, то он должен обратиться в редакцию и попросить сделать с ним целый выпуск, посвященный только теме того, как прекрасно жить в Европе и как ужасно в России.

По данным Trading Economics, валовой внутренний продукт на душу населения в России в 2022 году составил 10 079 долларов (227 000 крон), в то время как в Чехии он был примерно вдвое выше — 20 540 долларов (463 000 крон).