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Премьер-министр Чехии планирует поездку в Китай

Новости 420on
20 ноября 2023
11:30
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS), как ожидается, посетит Китай в следующем году, до европейских выборов. Его советник по национальной безопасности Томаш Пояр уже был в Пекине в начале ноября. По мнению Якуба Михалека, председателя парламентского клуба Пиратской парии, целью дипломатических усилий должно быть обеспечение того, чтобы ситуация на Тайване не ухудшилась в контексте войны в Украине и конфликта между Израилем и ХАМАС.
Он не подтвердил информацию о поездке премьер-министра в Пекин, но оппозиция поддержала бы такой визит.
 
«Наша цель — разговаривать с Китаем, завоевать его в качестве союзника», — заявил Михалек. В контексте российской агрессии в Украине и атак ХАМАС он напомнил, что крайне важно, чтобы к этим конфликтам не добавилась эскалация отношений между Китаем и Тайванем. «Это было бы огромным риском для безопасности», — продолжил он.
 
Советник премьер-министра по национальной безопасности заявил в четверг на ежегодной конференции в Аспене, что Чешская Республика пытается помочь Украине защититься от такой чудовищной страны, как Россия: «Мы не хотим, чтобы Китай сближался с Россией, поэтому мы должны разговаривать с китайцами, мы должны обмениваться с ними взглядами, мнениями, знать, что делают китайцы. Помогают ли они России? Да. Могут ли они помогать еще больше? Да».
 
В отношении Китая Михалек сказал, что в Чехии больше нет «того подхалимства, когда мы покорно приветствуем китайского президента».
 
Марек Бенда, глава парламентариев ODS, не подтвердил информацию о поездке премьер-министра в Китай. Однако он сказал, что был бы рад, если бы Фиала поехал в Пекин. «Но только в той ситуации, когда это будет иметь какой-то смысл», — сказал он.
 
Председатель парламентского клуба SPD Радим Фиала считает, что визит премьер-министра в Китай был бы полезен. «Потому что все туда ездят, (канцлер Германии Олаф) Шольц туда ездит, (госсекретарь США Энтони) Блинкен туда ездит», — сказал он.
правительство Чехия Китай Россия

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