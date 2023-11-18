Премьер-министр Чехии планирует поездку в Китай

Он не подтвердил информацию о поездке премьер-министра в Пекин, но оппозиция поддержала бы такой визит.

«Наша цель — разговаривать с Китаем, завоевать его в качестве союзника», — заявил Михалек. В контексте российской агрессии в Украине и атак ХАМАС он напомнил, что крайне важно, чтобы к этим конфликтам не добавилась эскалация отношений между Китаем и Тайванем. «Это было бы огромным риском для безопасности», — продолжил он.

Советник премьер-министра по национальной безопасности заявил в четверг на ежегодной конференции в Аспене, что Чешская Республика пытается помочь Украине защититься от такой чудовищной страны, как Россия: «Мы не хотим, чтобы Китай сближался с Россией, поэтому мы должны разговаривать с китайцами, мы должны обмениваться с ними взглядами, мнениями, знать, что делают китайцы. Помогают ли они России? Да. Могут ли они помогать еще больше? Да».

В отношении Китая Михалек сказал, что в Чехии больше нет «того подхалимства, когда мы покорно приветствуем китайского президента».

Марек Бенда, глава парламентариев ODS, не подтвердил информацию о поездке премьер-министра в Китай. Однако он сказал, что был бы рад, если бы Фиала поехал в Пекин. «Но только в той ситуации, когда это будет иметь какой-то смысл», — сказал он.

Председатель парламентского клуба SPD Радим Фиала считает, что визит премьер-министра в Китай был бы полезен. «Потому что все туда ездят, (канцлер Германии Олаф) Шольц туда ездит, (госсекретарь США Энтони) Блинкен туда ездит», — сказал он.