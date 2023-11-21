Чехия предлагает Евросоюзу ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгене

Заявление главы дипломатического ведомства было предоставлено пресс-секретарем МИД Даниэлем Дрейком. О предложении Чехии ранее сообщила газета Financial Times (FT).

«Я могу подтвердить, что такое предложение существует. Переговоры не закрыты, поэтому я не могу сообщить подробности. Я думаю, что коллеги из европейских стран понимают, что шпионская деятельность — это риск, и это общеизвестный факт, что ряд шпионских действий происходит под дипломатическим прикрытием», — сказал Липавский.

Чехия требует, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, позволяющие передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всему Шенгену. Она также хочет, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые сложнее подделать или связать с фальшивыми личностями, сообщает FT.

Российские дипломаты могут свободно перемещаться в 24 из 27 стран — членов ЕС, а также в Швейцарии, Норвегии и Исландии, отмечает FT. По данным газеты, на прошлой неделе Прага выдвинула предложение о проведении переговоров по 12-му европейскому пакету антироссийских санкций.

После вторжения России в Украину многие страны выслали российских дипломатов. Чехия уже предпринимала подобный шаг в связи с делом Врбетице. В общей сложности она выслала более 70 сотрудников, причем в российском посольстве в Праге сейчас работают шесть дипломатов.