Пресс-секретарь Кремля: Не Москва представляет угрозу для Европы, а наоборот

Об этом сообщает российское издание РБК.





«Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша. Россия не представляет угрозы для Европы, Европа представляет угрозу для России», — сказал Песков.





По его словам, ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».





Павел на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) назвал Россию «угрозой номер один» и заявил, что европейские армии готовятся к возможному конфликту. «Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — отметил чешский лидер.





«По существующим расчетам, России потребуется не менее пяти-семи лет для восстановления боеспособности», — сказал Павел.





«С другой стороны, в расчетах есть много переменных, которые могут изменить ситуацию. Все будет зависеть от исхода конфликта на Украине», — добавил он.





Президент Венгрии Каталин Новакова заявила на встрече, что общая позиция V4 заключается в том, что Россия не должна выиграть войну ни при каких обстоятельствах.





«Мы поддерживаем Украину и стараемся оказать ей максимальную помощь, чтобы в условиях войны у нее была возможность защитить свою страну и свой народ», — сказала Новакова.



