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Пресс-секретарь Кремля: Не Москва представляет угрозу для Европы, а наоборот
24 ноября 2023
08:21
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Не Россия представляет угрозу для Европы, а наоборот, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Чехии Петра Павла, который в ходе заседания группы V4 в среду назвал Россию самой большой угрозой для Европы. Заявление чешского президента Песков назвал «истеричным».
Об этом сообщает российское издание РБК.
«Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша. Россия не представляет угрозы для Европы, Европа представляет угрозу для России», — сказал Песков.
По его словам, ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».
Павел на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) назвал Россию «угрозой номер один» и заявил, что европейские армии готовятся к возможному конфликту. «Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — отметил чешский лидер.
«По существующим расчетам, России потребуется не менее пяти-семи лет для восстановления боеспособности», — сказал Павел.
«С другой стороны, в расчетах есть много переменных, которые могут изменить ситуацию. Все будет зависеть от исхода конфликта на Украине», — добавил он.
Президент Венгрии Каталин Новакова заявила на встрече, что общая позиция V4 заключается в том, что Россия не должна выиграть войну ни при каких обстоятельствах.
«Мы поддерживаем Украину и стараемся оказать ей максимальную помощь, чтобы в условиях войны у нее была возможность защитить свою страну и свой народ», — сказала Новакова.
Комментарии:
Phorchun 24 ноября 2023 09:20
"Президент Венгрии Каталин Новакова заявила на встрече, что общая позиция V4 заключается в том, что Россия не должна выиграть войну ни при каких обстоятельствах" - каждые 10 лет Европа пытается проучить Россию. И каждые 100 лет получает люлей по самое не балуйся.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
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- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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