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Премьер-министр Словакии прибыл в Чехию с первым официальным визитом
24 ноября 2023
10:00
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Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу начнет свой первый официальный визит в Чехию после выборов. В первой половине дня он встретится с председателями обеих палат парламента. В 11:30 он посетит премьер-министра Петра Фиалу (ODS), а затем состоится совместная пресс-конференция. Во второй половине дня Фицо также встретится с президентом Чехии Петром Павелом.
Глава Сената Милош Выстрчил провел рабочий завтрак с Фицо в 8 часов утра вместе с другими членами верхней палаты парламента. Запланирована также встреча со спикером палаты Маркетой Пекаровой-Адамовой (TOP 09).
После этого словацкий премьер-министр посетит своего чешского коллегу. Ожидается, что Фиала встретит его в 11:30 церемонией с воинскими почестями в саду правительственной канцелярии. Они обсудят, в частности, вопросы продолжения двустороннего сотрудничества между двумя странами. После этого в 13:05 должна состояться совместная пресс-конференция двух премьер-министров.
Во второй половине дня президент Петр Павел должен принять Фицо в Пражском Граде. Ранее сообщалось, что Павел хотел отменить визит словацкого премьер-министра. В итоге они встретятся, но без присутствия журналистов.
В пятницу во второй половине дня ожидается также встреча премьер-министра Словакии с лидером оппозиционного движения ANO и бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. Некоторые критикуют эту встречу, поскольку, по их мнению, она не должна проводиться во время официального визита в Чехию.
Фицо вновь стал премьер-министром Словакии в конце октября. Он находится у власти уже в четвертый раз.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM