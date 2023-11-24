Премьер-министр Словакии прибыл в Чехию с первым официальным визитом

Глава Сената Милош Выстрчил провел рабочий завтрак с Фицо в 8 часов утра вместе с другими членами верхней палаты парламента. Запланирована также встреча со спикером палаты Маркетой Пекаровой-Адамовой (TOP 09).

После этого словацкий премьер-министр посетит своего чешского коллегу. Ожидается, что Фиала встретит его в 11:30 церемонией с воинскими почестями в саду правительственной канцелярии. Они обсудят, в частности, вопросы продолжения двустороннего сотрудничества между двумя странами. После этого в 13:05 должна состояться совместная пресс-конференция двух премьер-министров.

Во второй половине дня президент Петр Павел должен принять Фицо в Пражском Граде. Ранее сообщалось, что Павел хотел отменить визит словацкого премьер-министра. В итоге они встретятся, но без присутствия журналистов.

В пятницу во второй половине дня ожидается также встреча премьер-министра Словакии с лидером оппозиционного движения ANO и бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. Некоторые критикуют эту встречу, поскольку, по их мнению, она не должна проводиться во время официального визита в Чехию.

Фицо вновь стал премьер-министром Словакии в конце октября. Он находится у власти уже в четвертый раз.