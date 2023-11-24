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Премьер Словакии и глава Сената Чехии не сошлись во мнениях относительно помощи Украине

Новости 420on
24 ноября 2023
13:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и председатель Сената Чехии Милош Выстрчил сегодня согласились с необходимостью активизации сотрудничества между двумя странами, в том числе в рамках Вышеградской группы (V4 — Чехия, Словакия, Польша, Венгрия). Однако стороны разошлись во мнениях относительно помощи Украине, столкнувшейся с российской агрессией, сообщил Выстрчил журналистам после утренней встречи со словацким премьер-министром.
Фицо сегодня, во время своего первого официального визита в Чехию, встретится с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), президентом Петром Павелом и спикером Палаты представителей Маркетой Пекаровой-Адамовой (TOP 09), а также с лидером оппозиционного движения ANO, бывшим премьер-министром Андреем Бабишем.
 
Хотя после возвращения Фицо к власти Словакия по-другому смотрит на российско-украинский конфликт, «тот факт, что мы должны продолжать расширять, укреплять и развивать чешско-словацкие отношения, явно превалирует над амбициями отдельных политиков», сказал Выстрчил. 
 
Фицо, по его словам, подтвердил, что Словакия поддерживает Украину и ее претензии на территориальную целостность, самоопределение и независимость. «С другой стороны, он также подтвердил мнение, что Словакия не будет поставлять оружие Украине в данный момент и что она выступает за немедленные мирные переговоры. Оказалось, что наше мнение не совпадает», — сказал Выстрчил.
 
«Мы постараемся наполнить это сотрудничество вполне конкретным содержанием, которое позволило бы нам лучше продвигать взгляды наших стран в рамках Европейского союза», — сказал Выстрчил о возможностях будущего сотрудничества в рамках V4. Он хотел бы, чтобы министерства иностранных дел обеих стран подготовили концепцию будущего сотрудничества. В этой связи председатель Сената добавил, что Словакия, как и Чехия, поддерживает присоединение Румынии к Шенгенской зоне, решение о котором ЕС должен принять в декабре.
Чехия премьер министр Словакия Сенат ЧР война Украина оружие

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