«Роберт, друг мой, как я рад тебя видеть!» — Фицо упал в объятия Земана

«Роберт, друг мой, я очень рад тебя видеть», — приветствовал бывший президент Чехии Милош Земан нового премьер-министра Словакии Роберт Фицо в своем офисе в пражском районе Бубенеч. «Как дела?» — спросил Земан, тепло обняв Фицо. «Давайте выпьем за вашу победу и, поскольку я сам ее пережил, за ваше возвращение», — добавил он.





Это был, пожалуй, самый дружелюбный прием, оказанный Фицо в Праге в пятницу. Премьер Словакии находился в Чехии с первой официальной зарубежной поездкой после своего назначения.





Он прибыл вместе с министром иностранных дел Юраем Бланаром в пятницу во второй половине дня.





Незадолго до этого у него состоялась официальная встреча с президентом страны Петром Павлом в Пражском Граде. Она обошлась без журналистов и пресс-брифинга. Однако не обошлось без спекуляций, которые подчеркнули различия между двумя политиками.





Прием Фицо в Пражском граде не обошелся без военных почестей. Изначально предполагалось, что встреча пройдет без официальных фотографов, что означало бы отсутствие фотографий встречи. В итоге Пражский Град опубликовал фотографию с кратким заявлением.





«Хорошие отношения между нашими странами являются абсолютным приоритетом, и предвыборная риторика не может больше вписываться в текущее сотрудничество», — цитирует Пражский Град слова президента.





«Короткая встреча» была направлена, в частности, на то, чтобы «установить новый уровень общения».





Сам Фицо сказал Земану, что встреча с Павлом «прошла хорошо» и что «все было прекрасно».





О более сложном начале отношений между Павлом и Фицо свидетельствуют не только их довольно разные позиции, особенно во внешней политике, т.е. по теме Украины и России, но и несколько взаимных «перестрелок».





Последняя из них произошла в сентябре, накануне парламентских выборов в Словакии, которые привлекли необычайное внимание и вызвали бурные эмоции на политическом уровне и в Чехии. Действительно, Фицо открыто поддержали не только Милош Земан, но и Вацлав Клаус. В то время Фицо поблагодарил их обоих за поддержку.





Андрей Бабиш, лидер движения ANO, также приехал в Братиславу, чтобы поддержать нынешнего премьер-министра перед выборами. Фицо должен был встретиться с ним в пятницу днем в ресторане Paloma в пражском районе Пругонице.





Планы нового словацкого правительства





Мы хотим более гуманного уголовного законодательства и решения проблемы переполненных тюрем, — обосновывает новое правительство Словакии свой план по сокращению сроков наказания, в частности, за коррупцию. Критики видят в этом попытку правительства защитить «своих людей». Десятки таких людей подвергаются уголовному преследованию.





В преддверии выборов в Словакии президент Павел высказал неожиданно откровенное мнение о политике у своих соседей. Во время поездки в США он заявил чешским журналистам, что ожидает ухудшения отношений между Чехией и Словакией в случае прихода к власти Фицо после выборов, и что некоторые взгляды Фицо больше соответствуют российской пропаганде.





В ответ председатель Smer назвал слова Павлова «странными» и «политически практически бессмысленной услугой президенту Словакии Зузане Чапутовой».





В феврале этого года Фицо уже критиковал Павлова за его телефонный разговор с президентом Тайваня и заявление о том, что Украина заслуживает стать членом НАТО после окончания войны с Россией.





