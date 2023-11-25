У Украины появится новый посол в Праге, кто он — пока загадка

Должность посла Украины в Чехии оставалась вакантной почти полтора года, после того как Перебийнис перешел на должность заместителя МИД,





«Очень жаль, но, как оказалось, в сегодняшних условиях трудно найти кандидата, который бы хорошо вписался в эту должность. Но могу вас заверить, что мы уже нашли такого кандидата. Надеюсь, что очень скоро украинский посол, на мой взгляд, очень хороший, будет в Праге», — отметил Перебийнис.





Он не смог предсказать, будет ли у Украины новый посол в Чехии до конца года. Министр обороны Яна Черноухова (ODS) заявила в воскресенье, что Перебийнис настолько твердо и жестко установил правила сотрудничества, что отсутствие посла формально не является серьезным осложнением. С другой стороны, она считает, что полтора года — это большой срок.





С другой стороны, замена чешского посла в Киеве в этом году прошла быстро. Радека Матулу, который находился в Украине шесть лет, сменил Радек Пех. До этого года, с августа 2017 года, он был послом в Копенгагене, а в прошлом занимал аналогичный пост в Финляндии и Эстонии, в Румынии и Молдове, в Литве.