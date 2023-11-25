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У Украины появится новый посол в Праге, кто он — пока загадка

Новости 420on
26 ноября 2023
21:00
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Украина нашла кандидата на должность нового посла в Чехии. Об этом в воскресенье в эфире Чешского телевидения сообщил предыдущий посол в Праге, а ныне заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис. Новый посол Украины в Чехии планирует приехать в Прагу в ближайшее время. Его имя не называют в силу дипломатических обычаев. Согласно более ранним сообщениям еженедельника Respekt, им может стать нынешний посол Украины в Польше Василия Звариха.
Должность посла Украины в Чехии оставалась вакантной почти полтора года, после того как Перебийнис перешел на должность заместителя МИД,

«Очень жаль, но, как оказалось, в сегодняшних условиях трудно найти кандидата, который бы хорошо вписался в эту должность. Но могу вас заверить, что мы уже нашли такого кандидата. Надеюсь, что очень скоро украинский посол, на мой взгляд, очень хороший, будет в Праге», — отметил Перебийнис.

Он не смог предсказать, будет ли у Украины новый посол в Чехии до конца года. Министр обороны Яна Черноухова (ODS) заявила в воскресенье, что Перебийнис настолько твердо и жестко установил правила сотрудничества, что отсутствие посла формально не является серьезным осложнением. С другой стороны, она считает, что полтора года — это большой срок.

С другой стороны, замена чешского посла в Киеве в этом году прошла быстро. Радека Матулу, который находился в Украине шесть лет, сменил Радек Пех. До этого года, с августа 2017 года, он был послом в Копенгагене, а в прошлом занимал аналогичный пост в Финляндии и Эстонии, в Румынии и Молдове, в Литве.
Чехия Украина

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