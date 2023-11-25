Перебийнис: Дайте Украине все необходимое оружие, иначе ваши граждане тоже будут воевать

«Цель состоит в том, чтобы Украина победила. Если поставки оружия будут сокращаться, то цель будет становиться все более отдаленной. Чтобы продолжать сопротивление, нужны массированные поставки всех видов вооружений», — призвал в воскресенье Перебийнис.

Он заявил, что победить Россию возможно. «Мир должен объединиться и обеспечить Украину всем необходимым. Массовые поставки, а не то, что есть сегодня», — подчеркнул он.

Он также отметил, что Украина борется не только за себя. «Давайте не будем питать иллюзий, Россия пойдет дальше. Она сама этого не скрывает. Поэтому нужно дать Украине все, что можно, иначе рано или поздно придется воевать и вашим гражданам», — предупредил он в эфире программы «Вопросы Вацлава Моравца». По его словам, Россию нужно остановить.

«Нам также необходимо понимание»

Заместитель министра иностранных дел Украины отметил, что его страна нуждается в понимании, что помощь ей важна. «Мы это очень ценим. Я благодарю Чешскую Республику за то, что она делает для нас», — отметил он.

«Мы не хотим окопной войны или замороженного конфликта. Наша цель — освобождение оккупированных территорий. Возможно, все пойдет не так, как мы себе представляем, но цель остается, потому что у нас нет выбора», — прокомментировал он. «Мы будем продолжать, чтобы европейцам не пришлось воевать», — добавил он.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS) в эфире программы заявила, что чешская армия уже не располагает большим количеством военных материалов для отправки на Украину. Однако, по ее словам, Чехия попытается компенсировать это за счет выдачи экспортных лицензий частным компаниям.

Спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова (TOP 09) пообещала в субботу на заседании украинского парламента в Киеве, что Чехия не прекратит поставки оружия в Украину. «Мы должны поставлять больше оружия, и я обещаю вам, что мы будем продолжать это делать», — сказала она.

Из материалов, размещенных на сайте Министерства обороны, следует, что с начала российского вторжения в прошлом году Чехия передала Украине военную технику остаточной стоимостью около 1,2 млрд крон.

В число переданного оборудования входят самолеты, десятки танков, боевые машины, ракетные установки, стрелковое оружие и боеприпасы. Это было оборудование с датами приобретения с конца 50-х годов до нынешнего года. По данным Министерства обороны, закупочная цена этих объектов составила 6,2 млрд крон, а остаточная стоимость — 1,2 млрд крон.

К настоящему времени Украина получила от США вооружений на сумму более 44 млрд долларов (987 млрд крон), а от других союзников — на 35 млрд долларов (785 млрд крон). Среди поставленного оборудования — миллионы снарядов, системы ПВО, современные европейские и американские танки и т. д.

Украина также стремится приобрести истребители F-16 американского производства, чтобы лучше противостоять российским ВВС. Несколько европейских стран, в том числе Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия, обязались предоставить Киеву эти самолеты в августе этого года. Согласно предыдущим сообщениям, США не будут препятствовать передаче этой техники Украине.

В настоящее время Россия контролирует почти пятую часть территории Украины. В июне Украина начала контрнаступление с целью освобождения оккупированных территорий, но пока не добилась какого-либо серьезного прорыва.

В частном порядке некоторые высокопоставленные украинские чиновники выражают опасения, что поставки военной помощи могут стать менее частыми, что отражает более широкую озабоченность уровнем поддержки, необходимой для ведения войны против России.