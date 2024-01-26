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Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Европа должна готовиться к возможной войне с Россией

Новости 420on
26 января 2024
20:00
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Министр обороны Германии Борис Писториус предостерегает от эскалации войны. По его словам, Европа должна инвестировать в собственную безопасность и не полагаться на то, что Россия в настоящее время не представляет опасности для НАТО.
Как сообщает Bild, Писториус хочет подготовить свою страну к возможной войне и дает понять, что дискуссия о «готовности к войне» Германии — это не просто дебаты.
 
По словам Писториуса, необходимо быть начеку. «Мы действительно должны ускорить темп, чтобы подготовиться к худшему сценарию», — сказал он, добавив, что после 30 лет мира «дорога идет в другом направлении».
 
Эксперты сходятся во мнении, что пройдет от пяти до восьми лет, прежде чем Россия будет в состоянии проводить новые крупномасштабные операции, отмечает Bild. 
 
Однако министр обороны Германии считает, что неплохо бы планировать все заранее: «В настоящий момент я не вижу опасности нападения России на территорию НАТО или на кого-либо из ее партнеров. Но это лишь сиюминутная ситуация. Никто не знает, как она будет развиваться».
 
Министр также напомнил, что нельзя полагаться только на Соединенные Штаты. В контексте президентских выборов в США и возможного избрания Дональда Трампа Писториус заявил, что «мы, европейцы, должны больше инвестировать в собственную безопасность в Европе».
 
Аналогичного мнения придерживаются некоторые политики и эксперты в области обороны, например, в Швеции, Великобритании и Норвегии. Именно глава норвежских вооруженных сил предупредил другие страны НАТО, что у них есть всего два, может быть, три года, чтобы подготовиться к российскому нападению.
война Германия НАТО Россия

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