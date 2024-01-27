Чешская Республика подписала рекордный контракт на покупку самолетов F-35

«Я обещала, что контракт на поставку американских F-35 будет заключен не позднее конца марта, и сегодня я выполнила это обещание. С этим межправительственным соглашением наша страна и армия вступают в новую эру. Мы вступаем в эпоху, в которой мы находимся в первой лиге европейских членов НАТО не только по количеству войск, но и по современным технологиям. Самолеты пятого поколения — это основа Североатлантического альянса. Кроме того, их приобретение повысит боеспособность чешской армии», — заявила Чернохова.

Начальник Генерального штаба Карел Ржехка назвал подписание договора прорывным моментом и заявил, что покупка самолета — трансформационный проект для всей армии. «Это действительно единственный самолет, который обеспечит нам актуальность на поле боя после 2040 года», — сказал он.

К 2030 году в Европе будет около 600 самолетов F-35, а в мире — около 3 000. По словам Ржехки, большее количество повлияет на экономику операций или обмен ноу-хау. «Это имеет огромное значение, потому что у нас будут не только наши 24 датчика в воздухе, мы будем включены в сеть из 600 датчиков в рамках Альянса», — подчеркнул он.

Приобретение самолетов F-35 — самая значительная мера в области обороны с момента вступления Чехии в НАТО 25 лет назад, сказал Сабет после подписания договора. По словам посла, покупка укрепит Североатлантический альянс и двустороннюю безопасность Чехии и США. С подписанием контракта Чехия присоединяется к 18 странам, включая 10 европейских, которые полагаются на F-35, добавил он.

По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), подписание контракта является важным шагом в реализации стратегического проекта, который обеспечит оборону Чехии в долгосрочной перспективе.

Позднее Фиала заявил, что шаги в отношении F-35 идут в соответствии с графиком. При выборе его кабинет учитывал рекомендации экспертов и требования армии. «Трудно найти сопоставимые самолеты, которые отвечали бы всем техническим, стратегическим и долгосрочным требованиям», — сказал он. Благодаря участию чешских компаний контракт также окажет положительное влияние на отечественную оборонную промышленность, добавил он.

Трудно обнаружить

По словам летчика-истребителя Алеша Свободы из штаба ВВС Чехии, самолеты F-35 отличаются от предыдущих поколений своими боевыми возможностями и особенно трудно обнаруживаемостью. «Противнику очень сложно обнаружить, что самолет есть, а если противник обнаружит, что самолет есть, то ему еще сложнее нацелиться на его системы и эффективно противостоять ему», — пояснил он.

Важной особенностью, по его словам, также является так называемое слияние датчиков. «Он объединяет все данные, которые собирает в режиме реального времени, представляет их пилоту и дает ему невероятное информационное преимущество», — добавляет он.