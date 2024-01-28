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Венгрия в раздумьях. Когда лидеры ЕС намерены подтвердить дальнейшую военную помощь Украине
30 января 2024
18:00
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Главы государств и правительств Европейского союза подтвердят свое обязательство продолжать оказывать военную поддержку Украине на внеочередном саммите в Брюсселе в четверг, 1 февраля. Это следует из проекта текста выводов саммита, который пока комментируется отдельными странами и может быть изменен.
«Европейский совет также подчеркивает срочную необходимость ускорить поставку боеприпасов и ракет, в частности, в связи с обязательством предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов», — говорится в текущем проекте выводов чрезвычайного Европейского совета.
Главной темой февральского саммита ЕС является предложение увеличить бюджет ЕС на период 2024-2027 годов и выделить дополнительно 50 миллиардов евро (около 1,2 триллиона крон) в качестве финансовой помощи Украине. Увеличение бюджета было заблокировано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на декабрьской встрече. Теперь позиция Будапешта неясна. В понедельник советник Орбана написал в социальной сети X, что Венгрия открыта к тому, чтобы ЕС выделил запланированную помощь Киеву из своего бюджета. Однако страна выдвинула дополнительные условия, например, включение в сделку положений, которые дадут «Будапешту возможность позже передумать». Согласятся ли на это другие страны-члены ЕС, пока неизвестно. Дипломатические переговоры продолжаются.
Помимо финансовой помощи, страны-участницы также обсуждают увеличение так называемого Европейского фонда мира (EPF) на пять миллиардов евро (124 миллиарда крон) с оговоркой, что эти деньги должны быть использованы только для военной помощи Украине. По данным Politico, Венгрия наконец согласилась увеличить эту помощь, но только при условии, что ее взнос пойдет на «несмертоносное оборудование».
Отдельные страны-члены вносят взносы в Европейский фонд мира в соответствии с уровнем своего ВВП. Например, в случае нынешних пяти миллиардов евро Чехия должна заплатить около 2,3 миллиарда чешских крон.
Главной темой февральского саммита ЕС является предложение увеличить бюджет ЕС на период 2024-2027 годов и выделить дополнительно 50 миллиардов евро (около 1,2 триллиона крон) в качестве финансовой помощи Украине. Увеличение бюджета было заблокировано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на декабрьской встрече. Теперь позиция Будапешта неясна. В понедельник советник Орбана написал в социальной сети X, что Венгрия открыта к тому, чтобы ЕС выделил запланированную помощь Киеву из своего бюджета. Однако страна выдвинула дополнительные условия, например, включение в сделку положений, которые дадут «Будапешту возможность позже передумать». Согласятся ли на это другие страны-члены ЕС, пока неизвестно. Дипломатические переговоры продолжаются.
Помимо финансовой помощи, страны-участницы также обсуждают увеличение так называемого Европейского фонда мира (EPF) на пять миллиардов евро (124 миллиарда крон) с оговоркой, что эти деньги должны быть использованы только для военной помощи Украине. По данным Politico, Венгрия наконец согласилась увеличить эту помощь, но только при условии, что ее взнос пойдет на «несмертоносное оборудование».
Отдельные страны-члены вносят взносы в Европейский фонд мира в соответствии с уровнем своего ВВП. Например, в случае нынешних пяти миллиардов евро Чехия должна заплатить около 2,3 миллиарда чешских крон.
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