Мы следующее блюдо в меню Путина, говорит чешский эксперт

Интервью дал аналитик, бывший генеральный консул в Санкт-Петербурге Владимир Вотапек.



Ожидается, что главы государств и правительств ЕС подтвердят свою готовность продолжать оказывать военную поддержку Украине в этот четверг на экстренном саммите в Брюсселе. Пять лидеров ЕС, включая премьер-министра Чехии, уже призвали в открытом письме удвоить военную поддержку Киева. Поставки боеприпасов и ракет должны быть ускорены, особенно с учетом обязательства предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов.





«Страны Западной Европы воспринимают конфликт и его значение совсем иначе, чем мы. Если Путин оккупирует Украину и сможет нарастить свой военный и промышленный потенциал, его власть значительно возрастет. И я не вижу причин, по которым он должен прекратить свою агрессию. Он продолжит осуществлять свою мечту — восстановление Советского Союза и его империи. Так что в этом случае мы — еще одно блюдо в его меню, и для нас это гораздо острее, чем для Испании», — отмечает аналитик Владимир Вотапек.



В последнее время в Европе участились предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО. По мнению некоторых официальных лиц в Германии и странах Балтии, оно может стать неизбежным в течение трех лет. «Если Путин уже в значительной степени перевел свою экономику на военные рельсы, то это еще один очень важный сигнал для нас, что мы должны опасаться его и что мы должны проснуться, ради всего святого», — добавил Вотапек.



Кто больше всего препятствует поддержке Украины? Почему Европа так и не смогла запустить свою оружейную промышленность даже спустя два года после начала войны? И как повлияет на развитие конфликта переизбрание Дональда Трампа на пост президента США?



О чем шла речь в интервью:



1:00 Как вы оцениваете текущее состояние войны в Украине? Очевидно, что ни у одной из сторон нет сил и средств, чтобы прорвать фронт каким-то резким наступлением и решить на поле боя вопрос о своей быстрой победе. Это, с одной стороны, хорошая новость, потому что это, конечно, ситуация, которую Путин не предполагал, когда начинал войну, что через два года он не достигнет никаких значимых целей. С другой стороны, это, несомненно, упущенная возможность со стороны демократических стран, которые поддерживают Украину и, несомненно, помогли ей выдержать натиск России, потому что без помощи Запада Украина просто не выдержала бы давления Кремля. Однако помощь была настолько ограниченной, настолько нормированной, что не позволила Украине победить.



2:30 Год назад, полтора года назад, когда ситуация на поле боя была гораздо более благоприятной для Украины, или для нас, если хотите, мы дали Путину достаточно времени, по непонятным для меня причинам, чтобы переформировать свои войска, наладить военную промышленность, окопаться на поле боя. И тогда долгожданное украинское наступление прошлым летом не достигло тех целей, которые перед ним ставились.



5:00 В то время как главы государств ЕС готовятся подтвердить свою поддержку Украины на саммите в Брюсселе на этой неделе, это просто слова или нас ждут какие-то действия? То, что демократические страны, Запад, поддерживают Украину, очевидно, и, возможно, никто не может всерьез думать, что мы полностью прекратим эту поддержку. Это, конечно, было бы поражением. Это означало бы поражение Украины, но прежде всего это означало бы проигрыш Запада. Мы бы потеряли весь престиж в международных отношениях, поэтому я надеюсь, что этого не произойдет.



6:00 Как возможно, что Запад до сих пор такой сдержанный? Начать можно, например, с того, что страны Западной Европы воспринимают конфликт и его значение совсем иначе, чем мы, которые являются следующим пунктом в меню Путина. Если Путин оккупирует Украину и сможет добавить ее военный и промышленный потенциал к своему собственному, его власть значительно возрастет, и я не вижу причин, по которым он должен прекратить агрессию. Так что он продолжит осуществлять свою мечту — восстановление Советского Союза и его империи. Так что в этом случае мы — еще один пункт в его меню, и для нас это гораздо острее, чем, скажем, для Испании. Это вполне понятно. Но я бы ожидал от европейских западно-демократических политиков чуть больше воображения, способности анализировать развитие событий в мире.



7:00 Хочу еще раз подчеркнуть, что без помощи Запада Украина не смогла бы удержать свои позиции в борьбе с российской агрессией. То есть задача наполовину выполнена, но мы почему-то не можем выполнить вторую половину.



9:00 А кто препятствует этому? Венгрия и Орбан. Похоже, что Фицо, который является еще одним таким коммерческим популистом, тоже хочет урвать часть своей выгоды, поэтому теперь он тоже будет блокировать и спрашивать, что получит взамен. (...) Еще один слой проблемы заключается в том, что политики привыкли искать быстрого успеха у своих избирателей. Упрощенно говоря, это похоже на подсчет лайков в социальных сетях. Они не государственные деятели, они коллекционеры лайков или одобрений, и это затрудняет долгосрочную работу. Наши блестящие политики в Европе не могут спланировать производство одного миллиона артиллерийских снарядов, чтобы мы могли поставить их Украине. В то время как бедная, страдающая от голода Северная Корея может. Я просто не понимаю этого. Есть два объяснения. Либо политики не хотят, что я не стал бы брать в голову, либо они просто не могут. И это ужасное свидетельство демократической системы.



13:00 Россия вооружается с огромной скоростью. Это все еще производство, чтобы выиграть войну в Украине, или это действительно вооружение, по которому мы можем судить о других агрессивных, наступательных аппетитах России? Потому что даже если по какой-то случайности они еще не поставили перед собой цель неминуемого нападения, скажем, на страны Балтии сегодня или завтра, то как только они запустят военную промышленность и увидят, что у Европы все еще ничего нет, это будет просто слишком большим искушением. К тому же, как быть с военной промышленностью? (...) Так что если Путин уже в значительной степени превратил свою экономику в военную, это еще один очень важный сигнал для нас, что мы должны бояться его и что мы должны проснуться.



19:00 Теперь, когда президент Петр Павел заявил, что Европе тоже нужно начинать готовиться к ситуации, когда Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, что это будет означать, с вашей точки зрения? — В ходе предвыборной кампании он говорит о том, что конфликт в Украине будет разрешен в считаные дни, это известное заявление. Боже мой, есть Европа, и я уже говорил об этом, наш ВВП в восемь раз больше российского, у нас есть Великобритания и есть много других стран, которые поддерживают Украину. Так что мы давно могли бы дать им достаточно всего. Нам не нужно зависеть от Соединенных Штатов. Давайте разделим работу. Европа должна проснуться и взять на себя свою долю ответственности за Украину и за весь мир.



21:00 Значит, срочно делать то, что она не делала с начала войны, — запустить оружейную промышленность, резко увеличить помощь оружием? А может быть, даже платить зарплату, потому что все это очень тяжело для украинской армии. Им не обязательно быть нашими солдатами, но они могут иметь наше оборудование и сражаться против русских, против врага, который угрожает и нам. Он угрожает всей системе, нашей жизни, тому, как мы комфортно живем здесь, в Европе. Если у него будет возможность, он будет напрямую угрожать нам армейским нападением.



23:00 По данным Bloomberg, Россия может быть готова к мирным переговорам при определенных обстоятельствах. Какие послания в этом зашифрованы? Это может быть воспринято как знак того, что у Путина проблемы с ведением войны. Посмотрим на то, что происходит сейчас вокруг Бориса Надеждина, возможного кандидата в президенты России, и на огромные очереди россиян, которые внезапно появились, чтобы поставить свою подпись под его именем. Это не очереди за яйцами, не очереди за какой-то едой, это очереди за тем, чтобы поставить свою подпись за кандидата, который может стать альтернативой Путину. Так что Кремль и Путин понимают, что эта война — большой провал, и они хотели бы выйти из нее. Но теперь вопрос в том, как мы позволим им выйти. (...) Они постоянно ищут способы выйти из этого конфликта, потому что они не планировали эту войну. Но они еще не готовы отдать то, что украли.



27:00 Изменится ли что-нибудь после выборов? У меня нет надежды на то, что Путин изменит свое поведение после выборов. И правда в том, что есть неприятные признаки того, что в России растет число империалистов, которые видят решение войны в победоносной кампании. Они все еще думают, что могут сломать Украину, и наша заторможенная помощь дает им хорошие аргументы для этого.