Кто такие «бактерии русского мира»? Украинский сайт включил в список чешских политиков

Помимо политиков, сайт включил в список известных деятелей чешской дезинформационной сцены. Список был составлен на основе информации из общедоступных источников.

Впервые Texty опубликовал список «бактерий русского мира» в декабре 2022 года. Тогда в него вошли около 1 300 человек и 900 организаций из 19 европейских стран, которые соответствовали определенным критериям: голосовали за пророссийские решения, делали заявления в поддержку войны России в Украине, призывали к отмене санкций, участвовали в пророссийских пропагандистских программах или сотрудничали с учреждениями, способствующими культурной экспансии России.

С тех пор список был пересмотрен и обновлен, некоторые имена были добавлены, а другие исключены независимым сайтом, удостоенным наград в области журналистики.

Последний список включает 136 организаций из Чешской Республики. Помимо вышеупомянутых политиков, в список вошли лидер SPD Томио Окамура, член ANO Радек Вондрачек, бывший премьер-министр Йиржи Пароубек и председатель KSČM Катержина Конечна. Есть и представители чешской дезинформационной сцены, такие как Любомир Вольный или Йиндржих Райхл, а также: редактор и журналист Адам Бартош, депутат от SPD Ян Грнчирж и бывший евродепутат Ян Келлер.

«Обзор помог нам выявить новые категории, которые мы упустили из виду, работая над первой итерацией проекта», — заявили редакторы сайта, добавив, что в число этих категорий входят почетные консулы России в Европе или сети военизированных формирований, известных как казаки.

«(Казаки) существуют почти в каждой стране и представляют собой скрытую угрозу. Они не только распространяют идеи „русского мира“, но и являются силой для пророссийских протестов и акций в ЕС. И наконец, что не менее важно, казаки, проживающие в ЕС, часто проходят военную подготовку», — сообщает сайт Texty.

В новой обновленной версии списка насчитывается около 1 600 человек и более 500 организаций. Таким образом, в целом количество организаций, включенных сайтом в список российских бактерий, сократилось.

«(Мы удалили их) в основном в ответ на комментарии наших читателей и после дополнительной проверки источников», — заявили авторы, добавив, что они включают лиц или организации на основе общедоступных источников.

Помимо отдельных личностей, в списки включены организации или компании. Например, в Чехии это дезинформационный сайт AC24, Aeronet, Czech Free Press или газета «Пражский экспресс».

Одной из 19 стран, представители которой включены в список, является соседняя Словакия. Ее представляют премьер-министр Роберт Фицо, депутат парламента Кубош Блаха (оба — SMER) и ультраправый политик Мариан Котлеба.

Великобритания с главным лицом Brexit Найджелом Фараджем, Австрия с ее бывшим министром иностранных дел Карин Кнайсль, которая танцевала с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, и Венгрия с премьер-министром Виктором Орбаном также упомянуты в списке «бактерий».