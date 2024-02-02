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ЕС завершает работу над 13-м пакетом санкций, в нем будут новые имена и компании
6 февраля 2024
09:00
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Европейская комиссия в сотрудничестве со странами — членами ЕС завершает работу над 13-м пакетом санкций против России, который должен быть опубликован во вторую годовщину начала войны в Украине в конце февраля.
В пакет войдет дополнительный список, включающий до 200 физических лиц и организаций, чьи активы будут заморожены в ЕС. Это не будут так называемые секторальные санкции, как, например, в предыдущем пакете, который объявлял о запрете на импорт алмазов из России. Изначально высказывались предположения о запрете на импорт алюминия в связи с очередными санкциями, но страны ЕС пока не пришли к единому мнению по этому поводу.
Дипломатические источники сообщили Politico, что новый пакет санкций будет скорее «символическим». «Времени на что-то большее нет», — сказал один из источников. Брюссель сейчас в основном пытается завершить пакет вовремя, то есть получить его одобрение к 24 февраля, когда исполняется вторая годовщина начала российского вторжения в Украину. Если в пакет будут включены некоторые из наиболее спорных вопросов, это, вероятно, приведет к задержке утверждения, чего никто не хочет.
Импорт алюминия и алюминиевой продукции из России является спорной темой. Некоторые государства-члены настаивают на запрете, но алюминий имеет ключевое значение для строительной, авиационной и упаковочной промышленности, поэтому очевидно, что некоторые другие страны-члены будут выступать против этого.
Чешская Республика пытается протолкнуть в пакет свое предложение об ограничении передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. Как заявил осенью прошлого года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, многие виды шпионажа осуществляются под дипломатическим прикрытием, и этот факт общеизвестен. Чехия требует, чтобы российским дипломатам выдавались визы и виды на жительство, позволяющие перемещаться только в пределах страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне свободного передвижения. Она также хочет, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые сложнее подделать или связать с фальшивыми личностями.
Однако предложение Чехии вряд ли войдет в нынешний пакет, поскольку не имеет должной поддержки. Некоторые страны, такие как Германия, Италия, Австрия и Франция, опасаются, что в ответ Москва может запретить передвижение их дипломатов в России. С другой стороны, Прагу поддерживают балтийские страны, но этого пока недостаточно, говорят дипломатические источники.
Одновременно с 13-м пакетом санкций должно быть окончательно одобрено использование средств от замороженных в Европе активов российского Центробанка для послевоенного восстановления Украины. Первый шаг уже был сделан в конце января послами в ЕС, которые согласовали использование средств от замороженных активов. Теперь настала очередь Европейской комиссии представить все детали. Окончательное утверждение будет снова за государствами-членами. Активы на сумму около 200 миллиардов евро (почти 5 триллионов крон) хранятся в Европе, в основном в международном расчетном центре Euroclear в Бельгии.
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