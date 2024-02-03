«Американцы не привыкли к отказам». Между Прагой и Вашингтоном есть недопонимание

Когда в чешских политических кулуарах спрашивают, как американцы реагируют на фактическое исключение компании Westinghouse из супертендера на строительство новых атомных блоков, лаконичный ответ звучит так: «Американцы не привыкли, чтобы их отвергали».

То, что североамериканский машиностроительный гигант выбыл из тендера, который в последние годы без преувеличения определяет западную привязку Чешской Республики, стало шоком на прошлой неделе. Хотя с лета появились признаки того, что у Westinghouse возникли проблемы, она оставалась фаворитом. Энергия равна безопасности, а безопасность по-прежнему равна США в Европе.

Эмиссар в Вашингтоне

У чешского правительства явно есть стратегия минимизации ущерба в отношениях с США после остказа Westinghouse. Когда оно объявило о своем политически чувствительном решении по тендеру, у него по случайному совпадению был эмиссар прямо в Вашингтоне. Специальный уполномоченный правительства по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, имеющий очень хорошую репутацию в США, вел там переговоры с представителями американской администрации. Поездка была запланирована и касалась не только атомной энергетики. Бартушка также был там, чтобы объяснить удивленным американцам чешский сдвиг в тендере.

«На прошлой неделе в США я беседовал с представителями администрации о текущей ситуации с приостановкой новых проектов СПГ, и мы лишь вскользь коснулись ядерной энергии», — сказал Бартушка изданию Seznam Zprávy. Он отказался от дальнейших комментариев по поводу обсуждений за границей.

Ядерные тендеры — это не просто бизнес; реакторы либо строятся государственными компаниями, либо, в случае с частными компаниями, такими как Westinghouse, их международные амбиции сильно поддерживаются материнским государством. Верно и то, что само участие в конкурсе — дело очень дорогое.

Чешская дипломатия в отношении ситуации с тендером придерживается своих обычных формулировок. «И я, и мои коллеги в Вашингтоне находимся в постоянном контакте с администрацией США. Мы не получили никакой официальной позиции по поводу нынешнего решения чешского правительства», — написал глава чешского МИД Ян Липавский.

Реактор «под ключ»

Почему Westinghouse вообще была исключена из тендера? «Поскольку компания не представила обязательного предложения, его нельзя было оценить», — говорит Томаш Пояр, советник по национальной безопасности и правая рука премьер-министра по иностранным делам.

Далее источники рассказывают о неясном распределении гарантий между Westinghouse и ее партнером по строительству, американской компанией Bechtel.

«Мы просим строительство „под ключ“, а предложение Westinghouse этому не соответствует», — сказал источник, который по роду своей государственной деятельности имеет доступ к информации о тендере, но она засекречена, поэтому публично описывать детали не представляется возможным.

Осенью срок подачи заявок на «Дукованы» уже был отложен из-за Westinghouse. Это говорит о том, что правительство было заинтересовано в участии Westinghouse. Другими участниками тендера являются французская компания EDF и южнокорейская KHNP.

Посол США Бижан Сабет заявил на прошлой неделе, что решение правительства по Westinghouse разочаровало. Однако все вышесказанное скорее говорит о том, что обе стороны здесь квиты.

Как бы то ни было, это не первое дело между Вашингтоном и Прагой, в котором чувствуется неловкость и незавершенность. Возможно, самым очевидным на данный момент является закрытая дверь Белого дома для премьер-министра Фиалы. Короче говоря, для западных политиков этот визит — естественное политическое событие. Еще при нынешнем составе кабинета начались спекуляции по поводу даты. На самом деле никто не думал, что это произойдет нескоро.

«Для визита необходимо приглашение, в данный момент переговоры о визите не ведутся», — жестко, но однозначно заявил Пояр в январе 2024 года.

В том, что тогда не сложилось, виноваты обе стороны. Но демократическая администрация Барака Обамы, в которой Байден был вице-президентом, не только отвергла радар в Чехии, но и повернула руль на 180 градусов и взялась за перезапуск отношений с Владимиром Путиным. Чехии, некогда оккупированной Советами, досталась роль нейтрального фона: в 2010 году здесь состоялся саммит между Обамой и тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым, и было подписано нелепое соглашение о разоружении.

В этом контексте сегодняшние руководители чешской внешней политики произносят довольно резкие слова разочарования. Возможно, это не осталось забытым и в Вашингтоне, среди демократических лидеров.

«Очень хороший уровень»

Но это уже история. И можно ожидать, что российская агрессия в Украине подведет толстую черту под старыми ранами.

«Наши отношения с Вашингтоном сейчас находятся на очень хорошем уровне. После многих лет они вновь обрели необходимое конкретное содержание — в сфере безопасности, экономики и политики», — говорит Пояр, который, согласно общедоступной информации, провел две встречи в Вашингтоне со своим коллегой Джейком Салливаном во время правления Фиалы.

Действительно, Чехия быстро оправилась от сомнительной эпохи Земана, а правительство Фиалы взяло на себя инициативу по вооружению Украины. Прага, очевидно, была первой из союзников, кто в начале войны ввез тяжелую военную технику на украинскую территорию, в первую очередь заполняя пространство для отговорок со стороны более вялых стран. Посол Сабет, по сути, оценил это на ежегодном приеме по случаю Дня независимости прошлым летом.

Во время своего председательства в Европейском союзе правительство внесло значительный вклад в сохранение единства ЕС-27 в поддержку Украины и в снижение энергетической зависимости Европы от России. Это важные вещи независимо от того, являетесь ли вы поклонником правительства Фиалы или нет.

Доступ к Китаю действительно может сыграть свою роль в отношениях. Очевидно, что американцы предпочитают тех политиков, которые решительно выступают против Китая, который они рассматривают как более серьезного соперника в долгосрочной перспективе. Однако ODS пытается найти здесь прагматичный подход к восточной сверхдержаве и прежде всего хочет подчинить все поддержке Украины.

В любом случае, политическая «награда» — признание Вашингтона в виде политического саммита — все еще не наступила.

Без театральности

Не привело к саммиту и подписание мегаконтракта на поставку истребителей F-35 на сумму 300 миллиардов крон. Он был подписан на позапрошлой неделе министром обороны Яной Черноховой (ODS) на удивление скромно, только с послом Сабетом.

Для сравнения, когда предшественник Черноховой из ANO Любомир Метнар подписывал гораздо более скромный контракт на поставку вертолетов в 2019 году, это происходило в Пентагоне с почетным караулом и залпами из пушек.

Пояр не признает, что это политическое разочарование: «Нет необходимости предпринимать какие-либо грандиозные шаги, особенно в то время, когда идет война в Украине, кипит Ближний Восток и напряжена ситуация в Восточной Азии. Мы сосредоточимся на конкретной, практической политике, которая приведет к реальному, а не только виртуальному укреплению Чешской Республики».

Но на мгновение он все же сбрасывает дипломатическую маску, что говорит о том, что под поверхностью бурлят какие-то эмоции. «Давайте снова сделаем Чехию великой», — добавляет он, утрированно ссылаясь на известный лозунг, ассоциирующийся с предполагаемым кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

А как же посол?

Оживленность дипломатического трафика между странами во многом является визитной карточкой послов, у которых есть возможность очаровывать и «уговаривать» местную администрацию. И здесь, возможно, кроется один из невралгических моментов нынешних чешско-американских отношений, о котором мало говорят.

Нынешний посол, Сташек, был направлен в США предыдущей администрацией, состоявшей из премьер-министра Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. Хотя он карьерный дипломат, в предыдущую эпоху, когда шла борьба за геополитическое направление Чехии, он занимал высокий пост государственного секретаря в Министерстве иностранных дел. Через него, например, проходили все зачастую спорные кадровые назначения послов эпохи Земана. Ему давно обещали пост в США, и это, несомненно, повлияло на его лояльность.

Однако за кулисами у него сложилась репутация человека, который всегда был ближе к Бабишу, чем к Земану. Так что это не столько проблема его геополитической ориентации, поскольку Бабиш, несмотря на всю риторику, которая порой приближается к глубочайшим дезинформационным тонам, всегда был реально лоялен к альянсу с США и фактически очень любим американцами. Также рядом с ним долгое время находился один из самых влиятельных на сегодняшний день людей в Вашингтоне с прямыми чешскими связями, политтехнолог Александр Браун, который является частью стратегической и коммуникационной машины элиты Демократической партии.

Что касается Сташека, то у него с самого начала были натянутые отношения с правительством. Он сам ускорил свою отставку сразу после того, как выборы 2021 года прошли не в пользу его политических союзников, чтобы новый кабинет министров не смог ему помешать. Последний уже смог повлиять на комплектование штата американского посольства, направив в качестве заместителя Сташека своего человека, бывшего заместителя министра обороны Яна Гавранека.

Это, конечно, не способствовало гармонии, и внутриполитическое соперничество может перейти в дипломатические отношения.

Долгое время Чехия могла рассчитывать на то, что в США к ней будут относиться на более высоком уровне — благодаря Вацлаву Гавелу, а также заступничеству влиятельного бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт с чешскими корнями, которая умерла в позапрошлом году. Новое поколение прозападных дипломатов и политиков в США уже должно строить отношения без «патронажа». До сих пор это происходило не очень гладко.