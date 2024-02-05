Чехия не будет поддерживать миграционный пакт в ЕС
8 февраля 2024
10:30
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Чешская Республика не поддержит нынешнюю форму миграционного пакта, согласованного Европарламентом. Об этом заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS) после заседания правительства. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN), который вел переговоры по миграционному пакту на европейской территории, не присутствовал на правительственном брифинге.
«В сложившихся обстоятельствах мы не можем поддержать вновь принятую форму проекта пакта о миграции. Нынешняя форма хуже, чем та, в которую мы внесли свой вклад во время председательства Чехии», — сказал Купка.
«Бюрократии стало больше, эффективная защита внешних границ и эффективная политика возвращения становятся все сложнее», — добавил он. Он заявил, что Чехия воздержится от голосования.
Он также подчеркнул, что, если пакт будет одобрен, это не означает обязательство принимать мигрантов.
«Для Чехии крайне важно добиться заключения пакта, который позволит проводить эффективную политику возвращения мигрантов и надежно защищать внешние границы. После изменений, которые он претерпел, пакт отошел от того, что, по мнению Чехии, было хорошим в этом документе», — сказал Купка.
Ряд новых правил в области миграции и предоставления убежища предусматривает, в частности, более эффективную проверку мигрантов и ускоренное возвращение в страны происхождения лиц, не получивших убежища.
Пакт также вводит обязательную солидарность для всех государств, которые будут помогать перегруженным странам, принимая часть мигрантов, финансово или материально.
Прежде чем пакт вступит в силу, его должны одобрить министры внутренних дел стран-членов и пленарное заседание Европейского парламента.
Чешское правительство приветствовало соглашение о правилах в декабре прошлого года, а премьер-министр Петр Фиала (ODS) подчеркнул тогда, что в них не упоминаются обязательные квоты, а содержатся меры, которые помогут политике предоставления убежища и миграции.
По словам министра иностранных дел Яна Липавского, миграционный пакт необходим и поможет защитить Чешскую Республику. Оппозиция, напротив, раскритиковала правила. Андрей Бабиш, глава движения ANO, неоднократно называл предложенные документы «приглашением миллионов мигрантов в Европу».
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