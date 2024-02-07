«Все документы у нас в архивах есть!». Чешские СМИ объяснили, как Путин переврал историю Чехословакии
9 февраля 2024
15:00
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Интервью президента России Владимира Путина с Такером Карлсоном было полно лжи и искажения фактов, чтобы доказать, что Россия в Украине себя защищает и что никаких «украинцев» не существует. Для чешских зрителей, знакомых с историей своей страны, наиболее ярким примером обращения Путина с фактами стала фраза о том, что поляки сотрудничали с Гитлером в 1939 году и впоследствии участвовали в разделе Чехословакии.
Tucker attending a lecture in Fascist Revisionist History 101. https://t.co/YNDsWHAez8— Frau Schatzi (@akaalexa) February 9, 2024
«В 1939 году, после того как Польша посотрудничала с Гитлером, а Польша сотрудничала с Гитлером, и Гитлер предлагал — все документы у нас в архивах есть — с Польшей заключить мир, договор о дружбе и союзничестве, но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии так называемый Данцигский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом и Восточной Пруссией. После Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше, и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер упрашивал их отдать мирно — поляки отказались. Но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии», — заявил Владимир Путин в пространном историческом экскурсе, призванном оправдать действия России в Украине.
Затем он продолжил защищать Гитлера, утверждая, что поляки вынудили его начать Вторую мировую войну и не оставили ему другого выбора.
В интервью Карлсону Путин допустил множество фактических промахов, которые станут предметом дальнейшего анализа. Однако это конкретное заявление является наиболее наглядной иллюстрацией того, как российский президент оперирует фактами.
Россия не может быть побеждена в Украине, заявил Путин американскому телеведущему
Путин говорил о заключении договора, но такого, который уже существовал. На самом деле, это было предложение Германии пересмотреть договор о ненападении 1934 года. Он действовал при условии, что мир продлится десять лет и за это время будет решен вопрос о спорных границах. После подписания договора Гитлер заявил, что Польша является оплотом против Азии. Договор вызвал обеспокоенность Советского Союза, но Польша также продлила договор о ненападении с СССР в мае 1934 года, чтобы успокоить Москву.
Тем не менее, в то время даже Чехословакия была обеспокоена договором Германии с Польшей.
Соглашение Молотова-Риббентропа
Отношение гитлеровской Германии изменилось в конце 1938 года после окружения Чехословакии. Министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп предъявил Польше требование открыть Данцигский коридор в обмен на признание оставшихся границ Польши. Таким образом, речь шла о польском окружении, а не о реальном мирном соглашении, как предполагает Путин. Поскольку 15 марта нацисты оккупировали остальную часть Богемии и Моравии, создав протекторат, Варшава больше не доверяла Германии и отвергла это предложение. Тогда Гитлер 28 апреля в одностороннем порядке расторг договор с Польшей 1934 года.
Однако Польша отторгла кусок Чехословакии не после, как утверждает Путин, а до, сразу после Мюнхенского соглашения. Но это не единственный способ, которым российский президент искажает историю. Он полностью игнорирует сотрудничество СССР с нацистской Германией, чего и следовало ожидать, ведь он выставляет себя борцом с нацизмом.
Когда в апреле-мае 1939 года Гитлеру не удалось договориться с Францией и Британией, он вновь начал рассматривать возможность сотрудничества с СССР, которое уже имело место во времена Веймарской республики, когда немецкая армия тайно восстанавливалась в Советском Союзе. Тогда министр иностранных дел Германии Риббентроп подписал с председателем Совета народных комиссаров СССР Вячеславом Молотовым, отвечавшим за внешнюю политику, договор о взаимном ненападении. Оно предусматривало разделение сфер влияния, причем прибалтийские государства должны были отойти к советской зоне, что привело к последующей оккупации Прибалтики. Тем не менее, эти две страны делили Польшу. Гитлеровская Германия вторглась в Польшу 1 сентября 1939 года, а Красная Армия напала 17 сентября.
Таким образом, несмотря на то, что Советский Союз заявлял о себе как о борце с нацизмом, он сотрудничал с нацистами и даже помог восстановить военную мощь Германии, чем нацисты и воспользовались. Сталин до последнего момента перед нападением Германии снабжал Третий рейх зерном и нефтепродуктами, что помогло Германии развязать войну с Великобританией.
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