Оппозиционное движение ANO в Чехии выиграло бы выборы с явным отрывом

Если движение ANO действительно победит на выборах, Андрей Бабиш будет претендовать на пост премьер-министра. Он подтвердил это в воскресенье в эфире телеканала Prima. «Я хочу быть премьер-министром, и точка», — сказал он буквально. В программе он также обсудил возможных партнеров по коалиции.

Если бы правящие партии ODS, TOP 09 и KDU-ČSL баллотировались, как и на прошлых выборах, в коалиции «Вместе», за них проголосовали бы 22,5% избирателей. В этом случае ANO получила бы 35,5% голосов.

В модели с отдельными партиями оппозиционная ANO улучшила свои позиции на полпроцента по сравнению с ноябрем. ODS в текущем опросе на три пункта лучше. «Пираты», напротив, теряют два процентных пункта. Движение SPD ослабло на полпроцента по сравнению с ноябрем.

Starostové также попадут в Палату депутатов с преимуществом 6,5%. TOP 09 держится на пятипроцентном пороге.

Другие партии, согласно модели, окажутся ниже порога, необходимого для прохождения в Палату депутатов. Социал-демократы (SOCDEM) оказались бы ближе всех к этому показателю, набрав 4%. Народная партия и движение Přísaha получили бы на полпроцента меньше голосов. Модель приписывает 3% коммунистам и 2,5% партии Svobodný.

В опросе Kantar приняли участие 1 013 респондентов в период с 15 января по 2 февраля.

Очередной опрос Kantar для ČT показал, что 22% людей удовлетворены политической ситуацией в Чехии. В ноябре прошлого года этот показатель составлял 16%, что является самым низким показателем с момента начала отслеживания.