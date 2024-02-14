Чехия настаивает на замораживании российских активов. Правительство отклонило возражения России
16 февраля 2024
21:00
203
Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) в конце января отклонило возражение России против замораживания почти всех ее активов в Чехии. Оно придерживается своего решения от ноября прошлого года, которое касается около 70 объектов недвижимости.
Санкции касаются предприятия по управлению имуществом за рубежом управления делами президента России, которое занимается вопросами контроля и владеет примерно семьюдесятью объектами недвижимости в стране. «Это предприятие является юридическим лицом, которое финансирует российский режим, убивающий мирных жителей в Украине», — обосновал в середине ноября министр иностранных дел Ян Липавски, который стоял за предложением расширить национальный санкционный список, включив в него это предприятие.
Введение санкций касается не только российского посольства в Праге и четырех объектов дипломатической миссии. Затронутые активы расположены в основном в Праге, Центральной Богемии и Карловых Варах.
Кремль раскритиковал этот шаг, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил тогда, что без ответа ситуация не останется. Он заявил, что замораживание российских активов в Чехии незаконно, а Москва пригрозила аналогичными действиями. Но, по словам Липавского, Чехия имеет лишь «незначительные активы» в России.
Возражение российского предприятия против включения его в национальный санкционный список было отклонено правительством в конце января.
Отношения между Чехией и Россией нельзя назвать хорошими. После того как в апреле 2021 года стало известно, что сотрудники российской разведки причастны ко взрыву на объекте боеприпасов в Врбетице в 2014 году, из страны были высланы несколько дипломатических сотрудников. В ответ на это Россия внесла Чехию в список «вражеских стран».
После нападения России на Украину Чехия однозначно выступила на стороне страны, подвергшейся нападению. Против России введены международные санкции, призванные нанести ущерб ее экономике, чтобы заставить страну прекратить войну.
Введение санкций касается не только российского посольства в Праге и четырех объектов дипломатической миссии. Затронутые активы расположены в основном в Праге, Центральной Богемии и Карловых Варах.
Кремль раскритиковал этот шаг, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил тогда, что без ответа ситуация не останется. Он заявил, что замораживание российских активов в Чехии незаконно, а Москва пригрозила аналогичными действиями. Но, по словам Липавского, Чехия имеет лишь «незначительные активы» в России.
Возражение российского предприятия против включения его в национальный санкционный список было отклонено правительством в конце января.
Отношения между Чехией и Россией нельзя назвать хорошими. После того как в апреле 2021 года стало известно, что сотрудники российской разведки причастны ко взрыву на объекте боеприпасов в Врбетице в 2014 году, из страны были высланы несколько дипломатических сотрудников. В ответ на это Россия внесла Чехию в список «вражеских стран».
После нападения России на Украину Чехия однозначно выступила на стороне страны, подвергшейся нападению. Против России введены международные санкции, призванные нанести ущерб ее экономике, чтобы заставить страну прекратить войну.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
21086
Как оформлять документы? Где купить проездной? Как подобрать аналог лекарства? Что покрывает страховка и где ее оформить? Где искать работу? Ссылки на эти и другие важные материалы и ресурсы ищите...
13:10
16 ФЕВРАЛЯ 2024
934
Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в возрасте 47 лет в исправительной колонии в России. «16 февраля А. Навальный почувствовал себя плохо после прогулки...
12:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
571
На следующей неделе в Праге пройдет серия акций протестов фермеров, в которых 19 февраля примут участие от сотен до тысяч тракторов и сельскохозяйственной техники. Поэтому стоит рассчитывать на...
11:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
552
Европейский союз не заинтересован в продлении контракта на транзит российского природного газа через территорию Украины дальше в Европу. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявил в четверг, что...
09:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1017
После года пребывания у власти муниципальная коалиция «Вместе» (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), «Пираты» и STAN вернулась к теме повышения цен на проезд в общественном транспорте Праги. Была выдвинута идея,...
08:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
495
Температурные рекорды 15 февраля были зафиксированы на 27 из 165 метеостанций, которые работают в Чехии. Самая теплая температура была зафиксирована в Ческе-Будеёвице-Рожнове, где термометр показал...
21:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
1078
РОССИЯНИН, ОСУЖДЕННЫЙ ЗА УБИЙСТВО ПЕНСИОНЕРА В РЕГИОНЕ БРНО, ПОТРЕБОВАЛ ПОВТОРНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
Магомед Молдиев Исраилов из России продолжит отбывать 17,5-летний срок в тюрьме Валдице. В среду он провалил ходатайство о повторном рассмотрении дела об убийстве, за которое он был осужден вместе...
19:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
590
Домохозяйства, которые вынуждены постоянно переплачивать за электричество или газ, могут обнаружить, что выгодно сменить поставщика как можно раньше, несмотря на риск быть оштрафованными за...
14:20
15 ФЕВРАЛЯ 2024
831
Чешский доброволец погиб в боях за город Авдеевка на востоке Украины в выходные. О гибели чеха сообщил в сети X аккаунт волонтера Vozím drony na Ukrajinu, а затем эту информацию подтвердил МИД...
12:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
750
Литр самого продаваемого бензина Natural 95 в настоящее время продается на заправках Чехии в среднем за 37,68 кроны, тогда как неделю назад он стоил на 53 геллера дешевле.
10:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
506
Рост потребительских цен уже близок к целевому уровню инфляции Чешского национального банка (ЧНБ). Годовой уровень инфляции в январе достиг 2,3%, что на 4,6 процентных пункта ниже, чем в декабре.
09:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
819
Большинство украинских беженцев в Чехии имеют работу и полностью самостоятельно оплачивают свои расходы на проживание. Об этом говорится в исследовании, опубликованном компанией PAQ Research....
08:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
764
По меньшей мере пять граждан Чехии находятся в розыске МВД России, следует из базы данных, опубликованной российским оппозиционным сайтом «Медиазона». В длинном списке есть ряд европейских...
22:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
760
Запрет на психоактивные вещества HHC, HHC-O и THCP будет действовать с 1 марта 2024 года. Об этом заявил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) после сегодняшнего заседания правительства,...
18:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
759
Чехи все чаще выращивают на огородах морковь, огурцы, помидоры и перец для себя, чтобы хотя бы частично сэкономить из-за подорожания овощей в магазинах. Свежие овощи уже выращивают более...