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Чехия настаивает на замораживании российских активов. Правительство отклонило возражения России

Анастасия Князева
16 февраля 2024
21:00
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Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) в конце января отклонило возражение России против замораживания почти всех ее активов в Чехии. Оно придерживается своего решения от ноября прошлого года, которое касается около 70 объектов недвижимости.
Санкции касаются предприятия по управлению имуществом за рубежом управления делами президента России, которое занимается вопросами контроля и владеет примерно семьюдесятью объектами недвижимости в стране. «Это предприятие является юридическим лицом, которое финансирует российский режим, убивающий мирных жителей в Украине», — обосновал в середине ноября министр иностранных дел Ян Липавски, который стоял за предложением расширить национальный санкционный список, включив в него это предприятие.

Введение санкций касается не только российского посольства в Праге и четырех объектов дипломатической миссии. Затронутые активы расположены в основном в Праге, Центральной Богемии и Карловых Варах.

Кремль раскритиковал этот шаг, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил тогда, что без ответа ситуация не останется. Он заявил, что замораживание российских активов в Чехии незаконно, а Москва пригрозила аналогичными действиями. Но, по словам Липавского, Чехия имеет лишь «незначительные активы» в России.

Возражение российского предприятия против включения его в национальный санкционный список было отклонено правительством в конце января.

Отношения между Чехией и Россией нельзя назвать хорошими. После того как в апреле 2021 года стало известно, что сотрудники российской разведки причастны ко взрыву на объекте боеприпасов в Врбетице в 2014 году, из страны были высланы несколько дипломатических сотрудников. В ответ на это Россия внесла Чехию в список «вражеских стран».

После нападения России на Украину Чехия однозначно выступила на стороне страны, подвергшейся нападению. Против России введены международные санкции, призванные нанести ущерб ее экономике, чтобы заставить страну прекратить войну.

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