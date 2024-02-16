С войной в Украине открывается новая технологическая эра, считает эксперт

По словам эксперта, масштабное наступление, начатое Украиной в начале лета 2023 года, не достигло запланированной цели — прорвать российскую оборонительную линию к началу осени. «Украинские войска, чтобы подготовить почву для ведения эффективных боевых действий, в течение лета несколько раз меняли тактику, полагая, что менее интенсивная операция принесет положительный результат с меньшими потерями. Это контрастирует с рекомендованным Западом интенсивным ударом, который, однако, потребует больших потерь в технике и материальных средствах и, конечно, потерь в живой силе», — сказал Петраш.



По его словам, на данный момент у Украины не так много возможностей и ресурсов для реализации цели, заявленной президентом Владимиром Зеленским. «В нынешней ситуации, в которой оказалась Украина, точнее, ее военная экономика, и в ситуации, когда она экзистенциально зависит от поставок военных материалов с Запада, думать о выполнении этой цели не представляется реалистичным», — сказал Петраш.



По словам Петраша, способность Украины помешать российским войскам вести широкомасштабную механизированную маневренную войну по-прежнему зависит от постоянной помощи Запада. Он отметил, что противовоздушная оборона, артиллерия и противотанковые системы являются для Украины насущными потребностями. Но в отсутствие достоверных данных о производстве и темпах возвращения в строй поврежденных тяжелых бронемашин и танков, по его словам, очень сложно делать выводы о соотношении сил между двумя армиями. «Конечно, Россия по-прежнему имеет значительное преимущество, в том числе из-за того, что значительная часть техники создана еще в советское время», — сказал эксперт.



Что касается новых технологий, то война в Украине открывает новую эру, считает Петраш. По его словам, никогда ранее беспилотники не использовались так массово во время вооруженных конфликтов. «На украинском поле боя, по статистическим оценкам, на площади в десять квадратных километров постоянно действуют в среднем от 25 до 50 беспилотных аппаратов», — отметил Петраш. Преимущество беспилотников в том, что они дешевы в производстве, относительно точны и могут быть собраны в большом количестве за относительно короткое время. Это выгодно отличает их от ракетных комплектов, будь они автомобильные или переносные. «Массовое использование беспилотных летательных аппаратов в конфликте в Украине — это реакция на недостатки в способности артиллерии или ракетных войск поражать стратегически или оперативно важные цели на стороне противника высокоточными боеприпасами», — считает Петраш.



Однако нынешнее состояние и форма позиционной войны в Украине не будут окончательными«. По его мнению, она не является результатом фундаментальных фактов в развитии конфликта непосредственно на поле боя. Не является, по его мнению, и результатом, основанным на постоянном равенстве военных возможностей России и Украины. «Скорее, нынешнее положение дел является результатом определенных ограничений политико-экономического характера и безопасности, которые не позволяют Западу предоставить украинским военным новейшие военные технологии. С одной стороны. С другой стороны, налицо явное ограничение российской оборонно-промышленной базы, во многом обусловленное нежеланием президента Путина полностью мобилизовать военно-экономический потенциал страны и втянуть Россию в эту войну», — считает эксперт.