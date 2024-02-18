Чешские СМИ: «Если мы проиграем, то сбросим ядерные бомбы на Вашингтон, Лондон и Берлин», заявил Медведев

В своем посте в Telegram бывший президент России заявил, что если «эти идиоты (на Западе) думают, что народ России проглотит такое разделение своей страны», то они ошибаются, и все будет «совсем по-другому».

«Будет совсем иначе. Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады», — говорится в сообщении Медведева.

«Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесенные народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными? Ответ очевиден», — сказал он.

Ядерная триада — это обозначение трехкомпонентного ядерного оружия, позволяющего атаковать или нанести ответный удар. В нее входят стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок.

По словам Медведева, возвращение границ России к 1991 году означало бы «прямой и необратимый распад современной России», которая, согласно российской конституции, включает в себя «новые территории». Под ними подразумеваются временно оккупированные украинские территории, включающие Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую области и Крымский полуостров. Более того, Россия не контролирует большую часть этих территорий.

По словам Медведева, он написал свой пост в контексте возможного поражения России в Украине и гипотетического возвращения России в границы, существовавшие до 1991 года. Это означало бы не только возвращение всех временно оккупированных украинских территорий, но и отказ от Приднестровья Молдовы или Южной Осетии и Абхазии Грузии, которые Российская Федерация аннексировала в 2008 году.

Только четыре другие страны признали независимость этих двух грузинских территорий. Помимо России, это Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Приднестровье находится в еще худшем положении, поскольку его признают только Южная Осетия и Абхазия.