Еврокомиссия одобрила выделение Чехии почти 18 миллиардов крон субсидий

«После рассмотрения запроса на выплату, поданного 6 декабря 2023 года, Комиссия пришла к предварительному выводу, что Чешская Республика удовлетворительно выполнила 28 этапов и целей, установленных в исполнительном решении Совета для выплаты второго и третьего транша», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Первый регулярный платеж был одобрен Европейской комиссией для Чешской Республики в феврале прошлого года на общую сумму 928 млн евро (23,6 млрд крон).

В этом году Чехия планирует подать запрос на возмещение четвертого и пятого траншей Национального плана восстановления. Однако пока не решено, будет ли это одна заявка на оба транша вместе (как сейчас) или две отдельные заявки.

Национальный план восстановления состоит из шести основных направлений: цифровая трансформация, трансформация окружающей среды и физической инфраструктуры, образование и рынок труда, исследования, разработки и инновации, государственное управление и здравоохранение.

В сентябре прошлого года Европейская комиссия одобрила пересмотренную версию плана, а также увеличила на 2,2 млрд евро сумму, выделенную для Чехии, до 9,2 млрд евро (234,2 млрд крон).

Из них 736 млн евро (18,7 млрд крон) — средства проекта REPowerEU, которые будут направлены на инвестиции в энергосистему, возобновляемые источники энергии и экологически чистый транспорт. Чешская Республика может получить средства из Национального плана восстановления в виде девяти платежей.

Национальный план восстановления был разработан ЕС для смягчения последствий эпидемии ковида-19 и перезапуска экономики с использованием средств Фонда восстановления и устойчивости ЕС в период с 2021 по 2027 год.

Основной целью Плана восстановления Чехии является повышение экономического благосостояния и улучшение качества жизни.