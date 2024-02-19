Глава МИД Чехии вызвал российского посла в связи со смертью Навального

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь министерства Даниэль Дрейк.

«Я могу подтвердить, что министр Липавский принял решение вызвать российского посла в связи со смертью Алексея Навального. Чешская Республика потребовала объяснения обстоятельств смерти и объяснения того, что тело не было выдано семье погибшего», — сказал Дрейк. В последние дни в связи со смертью Навального российских послов вызывали в ряде европейских стран, в том числе в Германии, Великобритании, Италии и Польше.

Последний раз Липавский вызывал российского посла в МИД в октябре прошлого года в связи с нападением на мирных жителей в украинском селе Гроза, в результате которого погибли около 60 человек. В результате нападения пострадали магазин и кафе в селе.

Навальный был главным лицом российской оппозиции и выступал с резкой критикой путинского режима, в том числе за коррупцию. В свое время оппозиционер обвинил Кремль в том, что тот отдал приказ его отравить. Навальный был заключен в тюрьму сразу после возвращения на родину из Германии, где он лечился от отравления. По различным обвинениям его последовательно приговаривали к 2,5 годам, 9 и 19 годам лишения свободы. Он отрицал свою вину и объяснял свое тюремное заключение попытками режима заставить замолчать любое инакомыслие и критику.

16 февраля российская тюремная служба сообщила, что 47-летнему Навальному стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, и врачи не смогли ему помочь. Власти заявили, что Навальный умер в колонии, которая находится примерно в 1 900 километрах от Москвы, расположена за Полярным кругом и считается одной из самых суровых российских тюрем. Запад обвиняет режим президента России Владимира Путина в смерти Навального.