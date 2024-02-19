Глава МИД Чехии вызвал российского посла в связи со смертью Навального
21 февраля 2024
17:00
423
Министр иностранных дел Ян Липавский решил вызвать посла России в Чехии Александра Змеевского в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в сибирской тюрьме.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь министерства Даниэль Дрейк.
«Я могу подтвердить, что министр Липавский принял решение вызвать российского посла в связи со смертью Алексея Навального. Чешская Республика потребовала объяснения обстоятельств смерти и объяснения того, что тело не было выдано семье погибшего», — сказал Дрейк. В последние дни в связи со смертью Навального российских послов вызывали в ряде европейских стран, в том числе в Германии, Великобритании, Италии и Польше.
Последний раз Липавский вызывал российского посла в МИД в октябре прошлого года в связи с нападением на мирных жителей в украинском селе Гроза, в результате которого погибли около 60 человек. В результате нападения пострадали магазин и кафе в селе.
Навальный был главным лицом российской оппозиции и выступал с резкой критикой путинского режима, в том числе за коррупцию. В свое время оппозиционер обвинил Кремль в том, что тот отдал приказ его отравить. Навальный был заключен в тюрьму сразу после возвращения на родину из Германии, где он лечился от отравления. По различным обвинениям его последовательно приговаривали к 2,5 годам, 9 и 19 годам лишения свободы. Он отрицал свою вину и объяснял свое тюремное заключение попытками режима заставить замолчать любое инакомыслие и критику.
16 февраля российская тюремная служба сообщила, что 47-летнему Навальному стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, и врачи не смогли ему помочь. Власти заявили, что Навальный умер в колонии, которая находится примерно в 1 900 километрах от Москвы, расположена за Полярным кругом и считается одной из самых суровых российских тюрем. Запад обвиняет режим президента России Владимира Путина в смерти Навального.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
686
После реконструкции пражская площадь Йиржи из Подебрад должна выглядеть почти как парижский парк, где люди могут посидеть на траве, на скамейках под деревьями или сделать покупки на местном рынке....
12:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
1132
Военный конфликт с Россией не исключен, поэтому чешская армия должна увеличить количество солдат, резервистов, модернизировать технику и рассмотреть возможность введения обязательной или...
19:30
20 ФЕВРАЛЯ 2024
690
Уже в середине февраля в нижних частях Крконошских гор практически нет снега. На высоте ниже 1 000 метров его можно найти только на искусственно заснеженных склонах. Местные жители утверждают, что...
18:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
4102
Натуралисты подтвердили очередное появление агрессивных азиатских шершней в Чехии. Устрашающие насекомые были обнаружены на прошлой неделе в городе Градек-в-Рокицанах, куда шершней завезли в...
15:45
20 ФЕВРАЛЯ 2024
668
УКРАИНСКИЙ СТЕНДАП В ПРАГЕ С 22 ПО 25 ФЕВРАЛЯ — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ, ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН И КОМЕДИЙНЫЕ ШОУ!
Stand Up Cherry — клуб, который уже больше двух лет успешно проводит в Праге вечера на украинском языке, собирая деньги в поддержку Украины (на сегодняшний день сумма составляет около 900 000...
15:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
561
В крупнейших аэропортах Германии отменены сотни рейсов из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Lufthansa, также затронуто сообщение с Чехией. Во Франкфурте-на-Майне, главном аэропорту...
14:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
1426
Женщине с двойным российско-американским гражданством предъявлены обвинения в государственной измене после того, как она была арестована в Екатеринбурге сотрудниками местной ФСБ. Женщина...
12:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
1260
ПОЛИЦИЯ АРЕСТОВАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ БОЛЬНИЦЫ В ЧЕХИИ ЗА КОРРУПЦИЮ. С КАЖДОГО КОНТРАКТА ОНИ ПОЛУЧАЛИ 10%
Полиция задержала 10 человек по подозрению в коррупции при поставках медицинского оборудования в чешские больницы. Согласно выводам следователей, обвиняемые систематически влияли на то, чтобы...
09:30
20 ФЕВРАЛЯ 2024
525
Чешская бизнес-делегация завершила недельную миссию в Украине. 30 представителей чешской промышленности из энергетического, медицинского и инфраструктурного секторов обсудили свои проекты с первыми...
08:30
20 ФЕВРАЛЯ 2024
656
Европейская комиссия в понедельник одобрила выделение Чешской Республике 702 млн евро (17,9 млрд крон) в качестве субсидий в рамках чрезвычайного фонда восстановления, призванного смягчить...
22:00
19 ФЕВРАЛЯ 2024
2375
ЧЕШСКИЕ СМИ: «ЕСЛИ МЫ ПРОИГРАЕМ, ТО СБРОСИМ ЯДЕРНЫЕ БОМБЫ НА ВАШИНГТОН, ЛОНДОН И БЕРЛИН», ЗАЯВИЛ МЕДВЕДЕВ
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что если Россия проиграет в Украине и будет вынуждена вернуться к границам 1991...
19:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
992
Период высокого роста цен, похоже, закончился, и в этом году зарплата в среднем должна расти быстрее, чем уровень цен. Снижение инфляции также должно привести к удешевлению кредитования для...
18:00
19 ФЕВРАЛЯ 2024
1177
На философском факультете Карлова университета сегодня начинается учебный семестр. После декабрьской трагедии, когда в главном здании факультета стрелок убил 14 человек, а затем себя, и ранил еще...
17:00
19 ФЕВРАЛЯ 2024
992
Глава посольства Чехии в Москве, временный поверенный в делах Йиржи Чистецкий, почтил память российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. Навальный умер 16 февраля в сибирской тюрьме...
16:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
705
Война в Украине положила начало новой эре внедрения современных технологий, считает Зденек Петраш из Университета обороны. По его словам, никогда прежде беспилотники не использовались так массово в...