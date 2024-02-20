Использование замороженных российских активов для восстановления Украины законно, считают юристы

Об этом сообщает агентство Bloomberg, которому удалось ознакомиться с письмом. Новость появилась в то время, когда страны Европейского союза обсуждают, как замороженные российские активы могут быть использованы в интересах Украины, в которую два года назад вторглась Россия.

Эксперты говорят, что государства, которые арестовали российские активы в ответ на агрессию России в Украине, вполне законно могут принять дальнейшие контрмеры против Москвы в свете того, что она продолжает нарушать «самые основные нормы международного права».

«Речь идет о передаче российской государственной собственности в качестве компенсации за ущерб, который стал прямым следствием незаконных действий России (в Украине)», — пишут эксперты в письме, которое цитирует Bloomberg.

Эксперты в области права рекомендовали государствам передать российские активы международному механизму в их юрисдикции, который затем сможет распределить замороженные активы для поддержки программ по смягчению ущерба и помощи Украине в восстановлении.

Эстония — первая страна в мире, которая планирует это сделать: министр иностранных дел страны Маргус Цахкна внес в парламент законопроект, который позволит использовать российские активы для восстановления Украины именно благодаря «механизму под юрисдикцией Эстонии», сообщает эстонская газета ERR.



Среди подписавших письмо — Гарольд Хонджу Кох, профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета, который также был юридическим советником Госдепартамента США во время администрации Обамы. Еще один эксперт — Филип Зеликоу из американского института Гувера, юрист и бывший дипломат, работавший в правительстве в разные президентские периоды, в том числе в качестве советника по стратегическим вопросам в администрации Байдена. Семь из оставшихся подписантов — ученые и эксперты по международному праву из Европы и один — из Японии.

Письмо экспертов-юристов появилось в тот момент, когда Европейский союз и страны «Большой семерки» обсуждают, что делать с арестованными российскими активами. ЕС медленно продвигается в своих планах по введению налога на замороженные российские активы. Действительно, только в прошлом году замороженные российские активы принесли более 4,4 миллиарда евро (более 111 миллиардов крон), отмечает Bloomberg.

Однако Европейский центральный банк скептически относится к праву на арест российских активов. Несмотря на это, страны ЕС пытаются найти способы использования российских активов на сумму более 150 миллиардов евро (более 3,8 триллиона крон).

По данным Bloomberg, в случае достижения взаимного согласия целью ЕС было бы объявить о плане использования российских активов на встрече лидеров G7 в Италии в июне.