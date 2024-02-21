Фиала едет в Париж на военный саммит. Это касается чешского плана по вооружению Украины
23 февраля 2024
18:00
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Чешская Республика возглавляет европейскую инициативу по сбору 1,5 миллиарда долларов (35 миллиардов крон) на боеприпасы для Украины, сообщила в пятницу газета Financial Times.
Чешский проект по поставке боеприпасов в Украину приобретает «глобальные» масштабы. В этот понедельник он будет обсуждаться непосредственно в Елисейском дворце. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет саммит, посвященный Украине, на который приглашен и премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS). На встрече также ожидается присутствие представителей ведущих держав: дипломатические источники сообщают, что на ней будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц и высокопоставленный представитель США.
В пятницу авторитетная британская газета The Financial Times рассказала о деталях чешской инициативы, направленной на закупку боеприпасов для артиллерии за пределами Европейского союза. Говоря простым языком, чешское правительство должно иметь на руках запас боеприпасов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Сейчас ведется поиск «спонсоров» для закупки.
Премьер-министр Фиала должен был представить проект европейским политическим лидерам на саммите ЕС в начале февраля, чтобы помочь Украине, которая уже два года переживает российское вторжения. В минувшие выходные президент Петр Павел публично рассказал об этом плане на Мюнхенской конференции по безопасности.
В пятницу авторитетная британская газета The Financial Times рассказала о деталях чешской инициативы, направленной на закупку боеприпасов для артиллерии за пределами Европейского союза. Говоря простым языком, чешское правительство должно иметь на руках запас боеприпасов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Сейчас ведется поиск «спонсоров» для закупки.
Премьер-министр Фиала должен был представить проект европейским политическим лидерам на саммите ЕС в начале февраля, чтобы помочь Украине, которая уже два года переживает российское вторжения. В минувшие выходные президент Петр Павел публично рассказал об этом плане на Мюнхенской конференции по безопасности.
Справка
Чешская Республика нашла за рубежом поставщиков сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут быть поставлены в Украину в течение нескольких недель, если удастся найти финансирование у партнеров в США, Германии, Швеции и других стран. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Спустя два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча станет возможностью изучить пути расширения сотрудничества между партнерами, которые поддерживают Украину», — цитирует Reuters заявление Елисейского дворца, сделанное в четверг вечером.
Президент Макрон также должен посетить Прагу неделей позже, прибыв в чешскую столицу 5 марта, и ожидается, что эта тема будет включена в повестку дня. Помимо поддержки Киева, президент будет обсуждать сотрудничество в ядерной сфере. Французская государственная компания EDF стремится получить заказы на сотни миллиардов евро на строительство новых реакторов на АЭС «Дукованы» и «Темелин».
«Чехи все продумали, но им нужны другие спонсоры, которые предоставят деньги», — сказал источник Financial Times.
Откуда поступят боеприпасы, на данный момент неизвестно. Предполагается, что они принадлежат странам или компаниям, которые хотят остаться неизвестными, поскольку не желают быть политически вовлеченными в конфликт.
За последние два года премьер-министр Фиала посетил ряд отдаленных стран за пределами Европы, побывал в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
К чешской инициативе, в которой также участвуют Дания и Нидерланды, через Атлантический океан присоединилась Канада, которая, по данным местного общественного вещателя CBC, готова выделить до 30 миллионов канадских долларов (примерно 520 миллионов чешских крон). Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил CBC, что Канада ведет переговоры с Чешской Республикой.
«На протяжении всего конфликта Чехия поддерживала Украину, и это не первый раз, когда мы выступаем посредниками в поставках военного оборудования в Украину», — сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова. «У нас большой опыт в этом деле, поэтому наши иностранные партнеры обращаются к нам за помощью. Есть государства, которые публично заявляют о своем участии в нашей инициативе, а есть государства, которые ставят условие, что не будут распространяться на эту тему. Чешская Республика будет придерживаться заключенных соглашений, и мы, конечно, не будем больше комментировать эту инициативу, в том числе количество боеприпасов и сумму, на которую они приобретаются».
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