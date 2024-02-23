«Возвращайтесь домой» — глава МИД Украины призвал мужчин помочь стране выжить
27 февраля 2024
09:20
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев, бежавших от войны из страны, вернуться и «помочь Украине бороться и выжить».
Об этом он заявил в интервью газете The Irish Times, цитату из которого приводит «Украинская правда».
Кулеба поблагодарил Ирландию, которая приютила более 100 000 украинских граждан и направила в пострадавшую страну десятки миллионов евро гуманитарной помощи.
«Мы ценим индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, которые покинули страну после начала масштабного (российского) вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой», — призвал министр.
«Мы понимаем, что у некоторых людей нет выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, у кого есть выбор, мы приглашаем вернуться и своими личными усилиями помочь Украине бороться и выжить», — добавил представитель украинского правительства.
По оценкам «Украинской правды», с начала войны Украину покинули около шести миллионов человек, в основном в страны Европейского союза.
В прошлом месяце сайт газеты «Европейская правда» со ссылкой на Politico сообщил, что Киев уже обратился к европейским чиновникам с просьбой, чтобы новое миграционное законодательство ЕС помогло обеспечить возвращение большего числа украинцев в страну в 2025 году, когда истечет срок действия временной защиты украинцев в ЕС.
Украинское руководство утверждает, что они должны принять участие в восстановлении страны и поддержать украинскую экономику.
Один из самых известных польских военачальников Роман Полко в интервью польскому еженедельнику Wprost рассказал о самых слабых сторонах украинской армии. Он напомнил о недавних данных BBC, согласно которым около 650 000 боеспособных бойцов покинули Украину с момента начала полномасштабного российского вторжения.
По словам Полка, это уже вторая армия украинцев в Европе, которая избегает мобилизации в своей стране в обмен на взятки. Он также считает, что Валерию Залужному, которого недавно сменил президент Зеленский, следует снова дать право голоса в Украине.
«Можно сказать, что сейчас в Европе существует вторая украинская армия. В основном это люди, которые избежали призыва в армию с помощью взяток», — сказал Полко.
Он напомнил, что Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла коррупционный скандал, в ходе которого призывные комиссии выдавали призывникам фиктивные справки о непригодности к военной службе в обмен на взятки.
«Какой боевой дух может быть у солдата, который должен быть в окопах, сражаясь за свою страну, когда его сослуживец живет счастливой жизнью в достатке со своей семьей в одной из европейских стран», — напомнил генерал Полко газете «Впрост».
По его словам, сейчас украинская армия должна мобилизовать людей, которые до сих пор избегали военной службы. Он также обратил внимание на другое дело — несколько недель назад СБУ обнаружила, что пропало около сорока миллионов долларов (более 900 миллионов крон), предназначенных для закупки боеприпасов для армии.
Один из самых известных польских военачальников Роман Полко в интервью польскому еженедельнику Wprost рассказал о самых слабых сторонах украинской армии. Он напомнил о недавних данных BBC, согласно которым около 650 000 боеспособных бойцов покинули Украину с момента начала полномасштабного российского вторжения.
По словам Полка, это уже вторая армия украинцев в Европе, которая избегает мобилизации в своей стране в обмен на взятки. Он также считает, что Валерию Залужному, которого недавно сменил президент Зеленский, следует снова дать право голоса в Украине.
«Можно сказать, что сейчас в Европе существует вторая украинская армия. В основном это люди, которые избежали призыва в армию с помощью взяток», — сказал Полко.
Он напомнил, что Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла коррупционный скандал, в ходе которого призывные комиссии выдавали призывникам фиктивные справки о непригодности к военной службе в обмен на взятки.
«Какой боевой дух может быть у солдата, который должен быть в окопах, сражаясь за свою страну, когда его сослуживец живет счастливой жизнью в достатке со своей семьей в одной из европейских стран», — напомнил генерал Полко газете «Впрост».
По его словам, сейчас украинская армия должна мобилизовать людей, которые до сих пор избегали военной службы. Он также обратил внимание на другое дело — несколько недель назад СБУ обнаружила, что пропало около сорока миллионов долларов (более 900 миллионов крон), предназначенных для закупки боеприпасов для армии.
Комментарии:
Dz 27 февраля 2024 09:25
30 лет Украине было на вас насрать, а теперь возвращайся ты очень нужен стране. До 22 только радовались что люди уезжают, мол сколько валютной выручки от заробитчан, а теперь не выручки не солдат ни людей. Получили то что посеяли, вся страна жила торговлей обслуживая себя, ни каких рабочих мест там не будет из за повальной коррупции и рекета.
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