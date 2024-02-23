Чехия успешно реализует план по закупке боеприпасов для Украины

В пасмурном и дождливом Париже в понедельник европейские лидеры искали рецепт, как обратить вспять неблагоприятное развитие событий на поле боя российско-украинской войны.





Но больше всего им хотелось продемонстрировать «европейские» мускулы — не только агрессору в Москве, но и Вашингтону, чья готовность тянуть оборону старого континента заметно ослабевает.





Премьер-министр Чехии Петр Фиала приехал во французскую столицу со своим планом вооружить Киев боеприпасами из-за пределов ЕС. Президент Эммануэль Макрон усадил за «круглый стол».





«Я думаю, что чешская инициатива получит большую поддержку, по моим оценкам, это будет 15 государств. Многие европейские страны пытаются увеличить свои производственные мощности. По нашим оценкам, в 2025 году того, что производится в Европе и Украине, будет достаточно, но мы должны как-то преодолеть этот период», — сказал Фиала после встречи в Париже. По словам премьер-министра, временной горизонт — это ближайшие недели и месяцы.





Фиала не подтвердил сумму в 35 миллиардов крон, которая запрашивается на поставку боеприпасов из третьих стран, сообщает британская Financial Times. «Речь идет о сотнях тысяч единиц боеприпасов, которые мы должны и можем закупить в относительно короткие сроки», — сказал он.





По данным Чешского агентства печати, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна внесет 100 миллионов евро (около 2,5 миллиарда крон) в чешский план. Чешская инициатива была подтверждена Макроном, который также объявил о создании коалиции для поставки ракет средней и большой дальности на Украину.





Чешский план хочет использовать ресурсы тех стран, не входящих в ЕС, которые имеют подходящие боеприпасы для украинского оружия, но не хотят политически «втягиваться» в конфликт. Например, из-за отношений с Москвой или своих геополитических интересов. И Прага предлагает себя в качестве посредника. Канада выразила свою заинтересованность еще до парижского саммита.





Президент Франции Макрон попытался зарекомендовать себя на саммите как лидер-защитник Европы. В начале конференции в поддержку Украины он заявил, что для Запада наступает время пробуждения. «Очевидно, что сегодня наша безопасность, по сути, поставлена на карту, — сказал Макрон.





В основном это была акция европейских стран, но не на территории Евросоюза. Также прибыли министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Министр обороны Канады Уильям Блэр также присоединился к Европе. Представительство США было скорее символическим — прибыл заместитель госсекретаря Джеймс О’Брайен.





Европа столкнулась с реальностью, которая заставляет задуматься о будущем трансатлантических оборонных отношений. Новая порция американской финансовой помощи Украине застопорилась в Конгрессе, а предполагаемый кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в своей предвыборной кампании даже оспаривает все еще «священную» статью 5 договора о создании альянса, которая гласит, что НАТО будет защищать любого из своих членов, на территорию которого вторгнется.





«Сотрудничество с США важно, это показывает вся послевоенная история Европы. Агрессия России на Украине показала нам, что мы должны больше заботиться о своей безопасности. Осознание того, что Европа должна больше заботиться о своей безопасности, растет. Мы должны видеть, что мир вокруг нас небезопасен», — сказал чешский премьер-министр.





Президент Украины Владимир Зеленский также присоединился к конференции в режиме онлайн.





«Вместе мы уже спасли миллионы жизней, и вместе мы должны сделать так, чтобы Путин не смог уничтожить наши достижения и не смог распространить свою агрессию на другие страны», — сказал он в публичной части своего выступления, которая была доступна СМИ.





Президент Франции Макрон также ответил на вопрос журналиста после саммита на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки военных в Украину в рамках двусторонних соглашений. По словам Макрона, консенсуса по поводу отправки союзных войск на Украину нет, но «ничего нельзя исключать». «Было время, когда мы думали, что отправим (украинцам) только каски и спальные мешки», — цитирует президента Чешское агентство печати.