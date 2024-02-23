Макрон не исключил ввода войск из стран НАТО в Украину
27 февраля 2024
11:30
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Во время парижских переговоров о помощи Украине президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки в Украину сухопутных войск из стран Организации Североатлантического договора (НАТО). Это самая серьезная угроза для России, которая пока не отказалась от планов захвата новых украинских территорий.
«Нет единого мнения относительно официальной поддержки отправки каких-либо наземных сил. Это означает, что ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не одержала верх», — сказал Макрон, сообщают The Guardian и BBC. Использование термина «сухопутные войска» позволяет предположить, что речь идет об отправке боевых войск, а не советников.
Французский президент также отметил, что мнение о том, что Украине не следует поставлять ракеты дальнего радиуса действия и самолеты, стало устаревшим и объясняется желанием не раздражать Россию. «Мы должны сделать все возможное для достижения нашей цели», — сказал Макрон.
В то же время он предостерег от российского экспансионизма: «Отношение России меняется. Она пытается захватить больше территории и смотрит не только на Украину, но и на многие другие страны, поэтому Россия представляет собой большую опасность».
Вопрос в том, действительно ли это рассматриваемый вариант или просто сильная угроза России изменить свои планы. Однако слова Макрона говорят о том, что такой вариант, по крайней мере, рассматривается.
Судя по всему, он не предполагает действий всей Организации Североатлантического договора (НАТО), но предполагает поддержку со стороны некоторых стран-членов, имеющих двусторонний договор об обороне с Украиной.
Идея отправки войск НАТО на Украину была упомянута в понедельник президентом Словакии Робертом Фицо, который решительно отверг ее. «Я боюсь, что Запад идет на худшее решение в Украине — полную эскалацию напряженности. Даже если моя позиция будет стоить мне поста премьер-министра, я сделаю все возможное, чтобы не допустить прямого участия словацких солдат в войне в Украине», — заявил Фицо в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS) заявила в понедельник, что не слышала об этих заявлениях. Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) заявил, что Чешская Республика не планирует ничего подобного.
Комментарии:
Dz 27 февраля 2024 12:07
Безусловно это произойдет если безумный дедушка не знающий что такое интернет продолжит наступать, если он насытится кровью Украины он уже не остановится, он четко дал понять что он хочет восстановление границ влияния 90 годов, тобишь варшавский договор в том числе Польша и Чехия. Он же делал ультиматум где были требования не толн к Украине.
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