Макрон не исключил ввода войск из стран НАТО в Украину

«Нет единого мнения относительно официальной поддержки отправки каких-либо наземных сил. Это означает, что ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не одержала верх», — сказал Макрон, сообщают The Guardian и BBC. Использование термина «сухопутные войска» позволяет предположить, что речь идет об отправке боевых войск, а не советников.





Французский президент также отметил, что мнение о том, что Украине не следует поставлять ракеты дальнего радиуса действия и самолеты, стало устаревшим и объясняется желанием не раздражать Россию. «Мы должны сделать все возможное для достижения нашей цели», — сказал Макрон.





В то же время он предостерег от российского экспансионизма: «Отношение России меняется. Она пытается захватить больше территории и смотрит не только на Украину, но и на многие другие страны, поэтому Россия представляет собой большую опасность».





Вопрос в том, действительно ли это рассматриваемый вариант или просто сильная угроза России изменить свои планы. Однако слова Макрона говорят о том, что такой вариант, по крайней мере, рассматривается.





Судя по всему, он не предполагает действий всей Организации Североатлантического договора (НАТО), но предполагает поддержку со стороны некоторых стран-членов, имеющих двусторонний договор об обороне с Украиной.





Идея отправки войск НАТО на Украину была упомянута в понедельник президентом Словакии Робертом Фицо, который решительно отверг ее. «Я боюсь, что Запад идет на худшее решение в Украине — полную эскалацию напряженности. Даже если моя позиция будет стоить мне поста премьер-министра, я сделаю все возможное, чтобы не допустить прямого участия словацких солдат в войне в Украине», — заявил Фицо в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.





Министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS) заявила в понедельник, что не слышала об этих заявлениях. Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) заявил, что Чешская Республика не планирует ничего подобного.