В Праге началась встреча спикеров парламентов стран Вышеградской группы и Украины

Вечером в среду Стефанчук встретился с председателями Палаты представителей и Сената Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой (TOP 09) и Милошем Выстрчилом (ODS), которые обсудили дальнейшую поддержку Украины. По словам Пекаровой-Адамовой, украинский председатель Верховной рады был приглашен, в частности, для того, чтобы напомнить некоторым политикам, что жестокая агрессия в Украине была развязана Россией, чей преступный режим несет ответственность за гибель многих тысяч невинных людей.



Кроме Стефанчука, в Прагу приехали председатель Сейма Польши Шимон Холовня, председатель Сената Польши Малгожата Кидава-Блоньская, вице-спикер Национального собрания Венгрии Чаба Хенде и председатель Национального совета Словакии Петер Пеллегрини. В среду у них был запланирован ужин в Вальдштейнском дворце в Праге.



Чехия председательствует в Вышеградской четверке с середины прошлого года. Во вторник в Праге прошел громкий саммит премьер-министров, перед которым, например, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на нем будет видно, имеет ли еще смысл сотрудничество в формате V4. После встречи лидеры четырех стран заявили, что, несмотря на разные взгляды на причины войны в Украине и пути ее урегулирования, они согласны с тем, что агрессия России является грубым нарушением международного права и что стране, подвергшейся нападению, необходима помощь. V4, по их словам, должна играть роль в основном в решении региональных и общих вопросов, таких как сельское хозяйство и энергетика.