Восемь стран, включая Чехию, требуют санкций против России из-за Навального

По данным Reuters, письмо на имя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля подписали министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Румынии.



Позицию также разделяют Дания, Франция, Ирландия и Нидерланды, по словам неназванных чиновников. Таким образом, общее число стран, поддержавших это обращение, достигло 12, добавляет Reuters.



«Смерть Навального — еще один признак ускоряющихся и систематических репрессий в России. Это обращение — коллективное действие», — говорится в письме. «Мы считаем, что есть веские основания для введения особого режима санкций против России, который бы соответствовал ситуации в стране», — говорится далее в документе.



«Новый режим обеспечил бы прочную правовую основу для создания списка лиц из российского репрессивного государственного аппарата, включая тех, кто причастен к политически мотивированному осуждению членов гражданского общества и демократической оппозиции и их последующему заключению в тюрьму, например, ответственных лиц в судебной цепи (прокуроры, судьи, тюремная служба)», — добавили главы дипломатических ведомств.



«Попирание прав человека в России достигает чудовищных масштабов, и нам в ЕС пора с этим смириться. Именно поэтому вместе с другими министрами иностранных дел мы предлагаем ввести специальный санкционный режим в отношении нарушений прав человека в России», — говорится в заявлении Липавского, предоставленном Чешскому агентству печати сотрудником департамента коммуникаций МИД Чехии Марианой Вернеровой.