Восемь стран, включая Чехию, требуют санкций против России из-за Навального
29 февраля 2024
21:00
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Восемь европейских стран, включая Чехию, призвали Европейский союз принять санкции против российских судей, прокуроров и сотрудников тюремной службы в связи со смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщило сегодня агентство Reuters, а министр иностранных дел Чехии Ян Липавский позже подтвердил это Чешскому агентству новостей. Он также заявил, что нарушения прав человека в России достигают чудовищных масштабов и ЕС пора это признать.
По данным Reuters, письмо на имя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля подписали министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Румынии.
Позицию также разделяют Дания, Франция, Ирландия и Нидерланды, по словам неназванных чиновников. Таким образом, общее число стран, поддержавших это обращение, достигло 12, добавляет Reuters.
«Смерть Навального — еще один признак ускоряющихся и систематических репрессий в России. Это обращение — коллективное действие», — говорится в письме. «Мы считаем, что есть веские основания для введения особого режима санкций против России, который бы соответствовал ситуации в стране», — говорится далее в документе.
«Новый режим обеспечил бы прочную правовую основу для создания списка лиц из российского репрессивного государственного аппарата, включая тех, кто причастен к политически мотивированному осуждению членов гражданского общества и демократической оппозиции и их последующему заключению в тюрьму, например, ответственных лиц в судебной цепи (прокуроры, судьи, тюремная служба)», — добавили главы дипломатических ведомств.
«Попирание прав человека в России достигает чудовищных масштабов, и нам в ЕС пора с этим смириться. Именно поэтому вместе с другими министрами иностранных дел мы предлагаем ввести специальный санкционный режим в отношении нарушений прав человека в России», — говорится в заявлении Липавского, предоставленном Чешскому агентству печати сотрудником департамента коммуникаций МИД Чехии Марианой Вернеровой.
Позицию также разделяют Дания, Франция, Ирландия и Нидерланды, по словам неназванных чиновников. Таким образом, общее число стран, поддержавших это обращение, достигло 12, добавляет Reuters.
«Смерть Навального — еще один признак ускоряющихся и систематических репрессий в России. Это обращение — коллективное действие», — говорится в письме. «Мы считаем, что есть веские основания для введения особого режима санкций против России, который бы соответствовал ситуации в стране», — говорится далее в документе.
«Новый режим обеспечил бы прочную правовую основу для создания списка лиц из российского репрессивного государственного аппарата, включая тех, кто причастен к политически мотивированному осуждению членов гражданского общества и демократической оппозиции и их последующему заключению в тюрьму, например, ответственных лиц в судебной цепи (прокуроры, судьи, тюремная служба)», — добавили главы дипломатических ведомств.
«Попирание прав человека в России достигает чудовищных масштабов, и нам в ЕС пора с этим смириться. Именно поэтому вместе с другими министрами иностранных дел мы предлагаем ввести специальный санкционный режим в отношении нарушений прав человека в России», — говорится в заявлении Липавского, предоставленном Чешскому агентству печати сотрудником департамента коммуникаций МИД Чехии Марианой Вернеровой.
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