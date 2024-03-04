Фицо против? Конференция по безопасности Globsec пройдет не в Братиславе, а в Праге

На конференции Globsec, которая аналогична Мюнхенской конференции по безопасности, регулярно выступают ведущие европейские политики, а также присутствуют официальные лица Чехии и Словакии. В прошлом году, например, на Globsec выступил президент Франции Эммануэль Макрон.



«Решение провести Globsec Forum 2024 в этом году в Праге — это символический шаг к более интенсивному региональному сотрудничеству. Богатая история и стратегическое значение Праги делают ее идеальным местом для развития международного диалога и распространения конструктивного голоса Центральной Европы», — сказал президент Globsec Роберт Васс.



«Globsec — это важная международная конференция, способствующая развитию диалога по вопросам внешней политики и политики безопасности, который так необходим в современном мире. Я с нетерпением жду того, что в этом году она пройдет в Праге и подчеркнет ее центральноевропейское значение», — сказал в пресс-релизе Globsec президент Чехии Павел, который в понедельник подписал свой патронаж над мероприятием.



За последние годы Globsec открыла офисы в Вене, Киеве, Брюсселе и фонд в Вашингтоне. В Словакии она хочет развивать конференцию Tatra Summit, которая была организована ранее. В прошлом организация отмечала, что в Братиславе нет конгресс-центра; конференцию Globsec принимал отель на набережной Дуная в Братиславе, а часть программы проходила на лодке и в большом шатре.



После назначения четвертого правительства премьер-министра Словакии Фицо в прошлом году некоторые правительственные политики выступили с критикой Globsec. Сам Фицо в прошлом году заявил, что государство будет использовать деньги, выделенные на поддержку Globsec, для другой цели. Андрей Данко, председатель Словацкой национальной партии, потребовал такого же шага в прошлом году, заявив, что Петер Пеллегрини, председатель третьей правящей партии «Голос социал-демократии», был против прекращения государственной поддержки Globsec. Государство также помогало Globsec, например, в обеспечении охраны участников конференций и в транспортировке важных гостей.



В 2012 году, когда он тоже был премьер-министром Словакии, Фицо назвал проведение Globsec в Братиславе большим дипломатическим успехом для страны. Сам он неоднократно посещал конференцию.