Фицо против? Конференция по безопасности Globsec пройдет не в Братиславе, а в Праге
6 марта 2024
21:00
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В этом году 19-я международная конференция по безопасности Globsec пройдет не в Братиславе, а в Праге под патронажем президента Чехии Петра Павела. Об этом сегодня сообщили ČTK в неправительственной организации Globsec, которая организует конференцию. Ранее об этом также написал сайт Seznam Zprávy. Организация, которая в последние месяцы подверглась критике со стороны некоторых политиков словацкого правительства, включая премьер-министра Роберта Фицо, назвала смену места проведения конференции результатом долгосрочных усилий по расширению своей деятельности по всей Центральной Европе. Конференция пройдет в Праге в конце августа — начале сентября.
На конференции Globsec, которая аналогична Мюнхенской конференции по безопасности, регулярно выступают ведущие европейские политики, а также присутствуют официальные лица Чехии и Словакии. В прошлом году, например, на Globsec выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Решение провести Globsec Forum 2024 в этом году в Праге — это символический шаг к более интенсивному региональному сотрудничеству. Богатая история и стратегическое значение Праги делают ее идеальным местом для развития международного диалога и распространения конструктивного голоса Центральной Европы», — сказал президент Globsec Роберт Васс.
«Globsec — это важная международная конференция, способствующая развитию диалога по вопросам внешней политики и политики безопасности, который так необходим в современном мире. Я с нетерпением жду того, что в этом году она пройдет в Праге и подчеркнет ее центральноевропейское значение», — сказал в пресс-релизе Globsec президент Чехии Павел, который в понедельник подписал свой патронаж над мероприятием.
За последние годы Globsec открыла офисы в Вене, Киеве, Брюсселе и фонд в Вашингтоне. В Словакии она хочет развивать конференцию Tatra Summit, которая была организована ранее. В прошлом организация отмечала, что в Братиславе нет конгресс-центра; конференцию Globsec принимал отель на набережной Дуная в Братиславе, а часть программы проходила на лодке и в большом шатре.
После назначения четвертого правительства премьер-министра Словакии Фицо в прошлом году некоторые правительственные политики выступили с критикой Globsec. Сам Фицо в прошлом году заявил, что государство будет использовать деньги, выделенные на поддержку Globsec, для другой цели. Андрей Данко, председатель Словацкой национальной партии, потребовал такого же шага в прошлом году, заявив, что Петер Пеллегрини, председатель третьей правящей партии «Голос социал-демократии», был против прекращения государственной поддержки Globsec. Государство также помогало Globsec, например, в обеспечении охраны участников конференций и в транспортировке важных гостей.
В 2012 году, когда он тоже был премьер-министром Словакии, Фицо назвал проведение Globsec в Братиславе большим дипломатическим успехом для страны. Сам он неоднократно посещал конференцию.
«Решение провести Globsec Forum 2024 в этом году в Праге — это символический шаг к более интенсивному региональному сотрудничеству. Богатая история и стратегическое значение Праги делают ее идеальным местом для развития международного диалога и распространения конструктивного голоса Центральной Европы», — сказал президент Globsec Роберт Васс.
«Globsec — это важная международная конференция, способствующая развитию диалога по вопросам внешней политики и политики безопасности, который так необходим в современном мире. Я с нетерпением жду того, что в этом году она пройдет в Праге и подчеркнет ее центральноевропейское значение», — сказал в пресс-релизе Globsec президент Чехии Павел, который в понедельник подписал свой патронаж над мероприятием.
За последние годы Globsec открыла офисы в Вене, Киеве, Брюсселе и фонд в Вашингтоне. В Словакии она хочет развивать конференцию Tatra Summit, которая была организована ранее. В прошлом организация отмечала, что в Братиславе нет конгресс-центра; конференцию Globsec принимал отель на набережной Дуная в Братиславе, а часть программы проходила на лодке и в большом шатре.
После назначения четвертого правительства премьер-министра Словакии Фицо в прошлом году некоторые правительственные политики выступили с критикой Globsec. Сам Фицо в прошлом году заявил, что государство будет использовать деньги, выделенные на поддержку Globsec, для другой цели. Андрей Данко, председатель Словацкой национальной партии, потребовал такого же шага в прошлом году, заявив, что Петер Пеллегрини, председатель третьей правящей партии «Голос социал-демократии», был против прекращения государственной поддержки Globsec. Государство также помогало Globsec, например, в обеспечении охраны участников конференций и в транспортировке важных гостей.
В 2012 году, когда он тоже был премьер-министром Словакии, Фицо назвал проведение Globsec в Братиславе большим дипломатическим успехом для страны. Сам он неоднократно посещал конференцию.
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