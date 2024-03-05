Правительство Чехии отменяет совместные заседания с кабмином Словакии из-за России

Это свидетельствует об ухудшении отношений после прихода к власти правительства Роберта Фицо. Данный шаг обсуждался правительством Петра Фиалы на заседании в среду. Информацию подтвердил один из членов кабинета министров.



Решение Чехии последовало всего через несколько дней после того, как министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар провел переговоры с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Встреча состоялась в субботу на дипломатическом форуме в Анталье (Турция).



Межправительственные консультации — это встречи премьер-министров и членов правительств, которые символизируют отношения на уровне выше стандартного. До сих пор было проведено восемь встреч с кабинетом министров Словакии. Чешское правительство провело аналогичные переговоры с правительствами Украины, Израиля и Польши.



Кабинеты министров Чехии и Словакии впервые встретились вместе в октябре 2012 года в Угерске-Градиште и Тренчине. В последний раз оба кабинета встречались в апреле 2023 года, снова в Тренчине, когда словацкий кабинет возглавлял Эдуард Хегер.



В ноябре прошлого года после совместной встречи премьер-министры Фиала и Фицо объявили, что следующие межправительственные консультации состоятся весной 2024 года.



Подходы Чехии и Словакии к конфликту в Украине и российской агрессии начали значительно расходиться после того, как осенью прошлого года к власти пришло правительство премьер-министра Роберта Фицо. Премьер-министры подтвердили существенные различия в своих взглядах на российско-украинскую войну на недавнем саммите Вышеградской группы в Праге.



На этой неделе пророссийские позиции Фицо подверглись критике со стороны министра по делам Европы Мартина Дворжака. «Словакия пошла своим путем, что не идет ей на пользу», — сказал он.



По словам министра, Словакии грозит изоляция в ЕС. «Пусть спросит у Путина», — прокомментировал он планируемый вывод итальянских ПВО из Словакии, что удивило Фицо.