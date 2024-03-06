Фиала променял словаков на украинцев, заявил Бабиш в Палате депутатов
8 марта 2024
19:30
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Председатель оппозиционного движения ANO Бабиш сегодня в нижней палате парламента вновь раскритиковал премьер-министра Петра Фиалу (ODS) за приостановку чешско-словацких межправительственных консультаций. По словам Бабиша, Фиала поменял словаков на украинцев и проводит активную внешнюю политику. Причиной временной отмены совместных чешско-словацких правительственных переговоров он считает президентские выборы в Словакии. Министр сельского хозяйства Марек Выборны (KDU-ČSL) от имени правительства отреагировал на выступление Бабиша, в котором были затронуты и другие темы. Он назвал ее окном, полным лжи, дезинформации и криков.
По словам Бабиша, чешский подход к Словакии заключается в том, чтобы помешать нынешнему спикеру палаты представителей и правящей партии «Голос социал-демократии» Петеру Пеллегрини стать новым президентом Словакии. Коалиция из пяти партий в Чехии «будет вести кампанию», потому что «словаки слышат мнение из Чехии», сказал председатель ANO. Первый тур выборов главы государства пройдет в Словакии 23 марта, а второй тур может состояться двумя неделями позже.
После заседания кабинета министров в среду Фиала заявил, что чешско-словацкие межправительственные консультации не будут проводиться в ближайшие недели или месяцы. Правительство не считает это целесообразным. Мнения двух стран по поводу российского военного вторжения на Украину разделились, но чешский премьер-министр заявил, что это важный вопрос. По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо (Směr-SD), чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине.
«С самого начала работы этого правительства первым приоритетом для премьер-министра являются даже не граждане Чешской Республики, а украинцы, причем постоянно. И мы ничего не имеем против украинцев», — заявил сегодня Бабиш. «Это (отмена межправительственных консультаций) является фундаментальной ошибкой и только подтверждает, что внешняя политика этого правительства и премьер-министра является активистской и вообще не понимает внешнюю политику», — сказал лидер ANO. Кабинет Фицо сформировался в результате свободных демократических выборов, и чешская партия должна это уважать, отметил он.
Бабиш напомнил о тесных отношениях между чехами и словаками в связи с бывшим общим государством и чешскими инвестициями в Словакию. Он также упомянул, что один из крупнейших чешских производителей оружия производит боеприпасы для Украины в Словакии. «К сожалению, премьер-министр вообще ничего не понял, он совершенно не в теме. То, что он сделал, фундаментально влияет на наши отношения», — сказал он.
Фиала назвал совместное заседание правительств в нижней палате парламента в четверг экстраординарным и нестандартным форматом. По словам премьер-министра, тот факт, что консультации не состоятся, не означает, что не состоятся двусторонние переговоры и дискуссии о сотрудничестве в конкретных областях. «Это не приведет к ухудшению отношений между нашими странами», — сказал он. Но в данный момент, по его словам, вопрос заключается в том, будет ли Центральная Европа частью Запада или пространством, которое будет колебаться и подвергаться давлению со стороны России. «Я хочу, чтобы Центральная Европа была частью Запада, и я отвечаю моим коллегам из других стран, которые придерживаются иного мнения», — подчеркнул он.
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