Президент Словакии посетит Прагу 18 марта, вместе с Петром Павелом она будет присутствовать на премьере фильма

Она также встретится с другими деятелями чешской политической и общественной жизни, сообщил пресс-секретарь Чапутовой Мартин Стрижинец.





Чапутова, которая не будет защищать свой мандат на президентских выборах в этом году, в последний раз посещала Чехию в декабре прошлого года, когда присутствовала на прощании с Карелом Шварценбергом. В конце ноября в Праге состоялась встреча президентов стран Вышеградской группы, в которую также входят Польша и Венгрия.





За день до годовщины бархатной революции Чапутову вместе с ее партнером Юраем Ризманом встречали Петр Павел с женой Евой. Она также встретилась со словацкими соотечественниками в Праге, отметила годовщину революции на Народном проспекте и провела беседы со студентами Карлова университета.





Первый тур выборов главы государства пройдет в Словакии 23 марта, а второй возможен двумя неделями позже.