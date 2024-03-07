У Raiffeisen Bank возникли проблемы. Ему грозят санкции со стороны США

На прошлой неделе представитель Министерства финансов США Анна Моррис провела переговоры как с руководством RBI, так и с представителями австрийского правительства. По данным EUobserver, пока Моррис разъясняла американские оговорки в Вене, представители RBI пытались «объяснить» некоторые моменты своей деятельности в России. В частности, речь идет о кредитных льготах для российских солдат, воюющих на Украине, которые Москва ввела в прошлом году.





«Как юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации, RBRU (российская „дочка“ RBI) обязан соблюдать российское законодательство», — пытался оправдаться австрийский банк, сообщает портал.





RBI — крупнейший западный банк, который до сих пор работает в России. Он обслуживает около четырех миллионов частных счетов и насчитывает около 10 000 сотрудников.





Включение RBI в киевский список «спонсоров войны» привело к дипломатическому конфликту между Украиной и Австрией, в ходе которого Вена пыталась заблокировать европейский пакет антироссийских санкций.





Восемь европейских банков по-прежнему работают в России





Австрийский RBI — не единственный крупный европейский банк, который не прекратил работу в России, несмотря на вторжение России в Украину и проблемы со стороны США.





По данным EUobserver, это голландская группа ING, немецкие Commerzbank и Deutsche Bank, венгерский OTP Bank, итальянские Intesa SanPaolo и UniCredit, а также шведский банковский дом SEB.





Венгерский OTP, который был в числе «спонсоров войны», но был исключен Киевом, чтобы Будапешт перестал блокировать поток денег ЕС на Украину, на прошлой неделе сообщил о 125-процентном росте своей прибыли в России в 2023 году до 242 миллионов евро (6,1 миллиарда крон), напоминает портал.