У Raiffeisen Bank возникли проблемы. Ему грозят санкции со стороны США
10 марта 2024
18:00
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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рискует быть «отрезанным от финансовой системы США», если он будет помогать финансировать российских военных. Об этом предупредило Министерство финансов США в ответ на давление со стороны Украины, сообщает EUobserver. Между тем, в России по-прежнему работают восемь ведущих европейских финансовых домов.
На прошлой неделе представитель Министерства финансов США Анна Моррис провела переговоры как с руководством RBI, так и с представителями австрийского правительства. По данным EUobserver, пока Моррис разъясняла американские оговорки в Вене, представители RBI пытались «объяснить» некоторые моменты своей деятельности в России. В частности, речь идет о кредитных льготах для российских солдат, воюющих на Украине, которые Москва ввела в прошлом году.
«Как юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации, RBRU (российская „дочка“ RBI) обязан соблюдать российское законодательство», — пытался оправдаться австрийский банк, сообщает портал.
RBI — крупнейший западный банк, который до сих пор работает в России. Он обслуживает около четырех миллионов частных счетов и насчитывает около 10 000 сотрудников.
Включение RBI в киевский список «спонсоров войны» привело к дипломатическому конфликту между Украиной и Австрией, в ходе которого Вена пыталась заблокировать европейский пакет антироссийских санкций.
Восемь европейских банков по-прежнему работают в России
Австрийский RBI — не единственный крупный европейский банк, который не прекратил работу в России, несмотря на вторжение России в Украину и проблемы со стороны США.
По данным EUobserver, это голландская группа ING, немецкие Commerzbank и Deutsche Bank, венгерский OTP Bank, итальянские Intesa SanPaolo и UniCredit, а также шведский банковский дом SEB.
Венгерский OTP, который был в числе «спонсоров войны», но был исключен Киевом, чтобы Будапешт перестал блокировать поток денег ЕС на Украину, на прошлой неделе сообщил о 125-процентном росте своей прибыли в России в 2023 году до 242 миллионов евро (6,1 миллиарда крон), напоминает портал.
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