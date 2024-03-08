Премьер-министр Чехии Петр Фиала 15 апреля встретится с президентом США Джо Байденом
12 марта 2024
08:00
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме 15 апреля, сообщила пресс-секретарь главы американского государства Карин Жан-Пьер.
На встрече, целью которой является дальнейшее укрепление американо-чешского партнерства, лидеры подтвердят свою неизменную поддержку Украины и обсудят ряд общих приоритетов, включая вопросы безопасности, экономические возможности и демократические ценности, сказала она. Фиала рассматривает визит в Белый дом как возможность для дальнейшего развития чешско-американских отношений.
Соединенные Штаты считают Чехию и Польшу своими крупнейшими партнерами в Центральной Европе, в основном благодаря их поддержке Украины, сказал Чешскому агентству новостей посол Чехии в США Милослав Стасек.
«Чешская Республика — надежный союзник НАТО, отмечающий в этом году четверть века в альянсе, и лидеры подчеркнут свою непоколебимую приверженность НАТО, которая обеспечивает большую безопасность для всех нас», — сказал пресс-секретарь Байдена.
«Президент Байден и премьер-министр Фиала используют этот визит для координации действий по ряду общих приоритетов, включая вопросы безопасности, экономические возможности, которые приносят пользу американскому и чешскому народу, и общие демократические ценности», — говорится в коммюнике.
Это заявление было сделано почти ровно через пять лет после последнего визита чешского премьер-министра в Белый дом. Тогдашний премьер-министр Андрей Бабиш был принят в Вашингтоне в 2019 году бывшим президентом США Дональдом Трампом. Правительство Фиалы очень долго добивалось новой встречи в Белом доме, но дата была назначена только сейчас.
Чехия также недавно углубила сотрудничество с американцами в сфере безопасности, одобрив в прошлом году покупку американских истребителей F-35.
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) рассматривает предстоящую встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме как возможность для дальнейшего развития чешско-американских отношений. Он ожидает, что встреча, объявленная на 15 апреля, не будет формальной, а сосредоточится на практическом сотрудничестве между двумя странами, особенно в области экономики и безопасности.
«Я ценю приглашение в Белый дом и рад встретиться с президентом Байденом в Вашингтоне. У Чешской Республики прекрасные отношения с Соединенными Штатами, и наша встреча — отличная возможность для их дальнейшего развития. Символично, что встреча проходит в 25-ю годовщину нашего вступления в НАТО», — говорится в заявлении Фиалы, которое предоставила Чешскому агентству новостей пресс-секретарь правительства Люция Ешаткова.
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