Кремль выбрал в качестве мишени самое слабое звено Запада, считает эксперт по Словакии

Между Прагой и Братиславой произошла беспрецедентная дипломатическая размолвка. Чешское правительство решило приостановить консультации с кабинетом премьер-министра Роберта Фицо из-за их разных взглядов на военный конфликт в Украине. Последний отреагировал на шаг чешского кабинета предупреждением, что это угроза чешско-словацким отношениям.





«Это опасно для Чехии и ее государственных интересов, потому что национальные и государственные интересы Чехии находятся на Западе, в ЕС и НАТО. Словакия угрожает всему, что чехи делали на протяжении 30 лет», — прокомментировал реакцию чешского правительства социолог Вашечка.





Лидер словацкой оппозиции Михал Шимечка попытался успокоить ситуацию на встрече с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и другими чешскими политиками в Праге в конце недели. По его словам, он хотел дать понять, что Словакия — это не только премьер-министр Фицо.





Однако, по мнению социолога Вашечки, Фицо лишь использует настроения значительной части словацкого общества. «Согласно опросам, Словакия — самое антизападное общество во всей Центральной и Восточной Европе, если говорить о странах ЕС. Мы — самое пророссийское общество, мы — самое пропутинское общество. И Роберт Фицо все это знает».





О чем еще шла речь в интервью?





Две недели назад в одном из интервью вы сказали, что демократия в Словакии может закончиться с правительством Роберта Фицо, и именно это происходит в настоящее время. Как вы оцениваете ситуацию сейчас?





— Некоторые вещи стали хуже, а где-то гражданское общество и оппозиция добились успеха. Когда я сказал, что с этим правительством демократия в Словакии может закончиться, я, конечно, имел в виду либеральную демократию. (...) Формально никакая демократия Словакию не покинет, а в некоторых отношениях она действительно уже заканчивается«.





Вопреки ожиданиям — и ожиданиям чешского политического представительства — пророссийская риторика Фицо после выборов ухудшилась.





— Да, она частично усилилась. Он играл с пророссийской пропагандой во время предвыборной кампании, но это было не перед лицом иностранных государств. Здесь что-то сломалось, и даже для некоторых словаков стало неожиданностью, что он перестал играть в эту игру перед иностранными государствами. Он даже накричал на словацкого журналиста в Праге в присутствии Петра Фиалы и Дональда Туска.





За рубежом, возможно, уже поняли, что Роберт Фицо будет далеко не автократом, готовым превратить словацкую демократию в полуавторитарное государство. Это будет своего рода мягкая автократия, но не это является его главной целью. Он не Лукашенко и не Путин, он хочет создать олигархическое государство, похожее на мафию.





Роберт Фицо обращен лицом внутрь страны. Он пытается управлять страной, которая ментально не готова к 21 веку. Он пытается и дальше убеждать, что если мы отступим в эти маленькие словацкие долины, то буря, которая происходит в мире, пройдет стороной. Именно так словаки пережили Вторую мировую войну.





Это опасно для Чехии и ее государственных интересов, потому что национальные и государственные интересы Чехии находятся на Западе, в ЕС, в НАТО, в ОЭСР и так далее. И в будущем Чехия должна вернуться туда, где она всегда была. Так что да, Словакия угрожает всему тому, что чехи делали на протяжении 30 лет.





Словакия — самое антизападное общество во всей Центральной и Восточной Европе, согласно опросам, если говорить о странах ЕС. Мы — самое скрытное общество, мы — самое пророссийское общество, но, что еще лучше, мы — самое пропутинское общество. До начала войны Владимир Путин был более популярен в Словакии, чем в России. Конечно, этот показатель снизился, но он по-прежнему популярен среди 25% населения, и некоторые из них хотели бы, чтобы Путин был их президентом. Или иметь такого президента, как Путин. И Роберт Фицо знает обо всем этом.





То есть, проще говоря, Фицо — не агент Путина, он просто говорит то, что хотят услышать словаки?





— Большая часть хочет. Другая часть, прозападная, демократическая, либеральная, в полном ужасе.





С вашей точки зрения, насколько быстро Роберт Фицо меняет Словакию?





— Роберт Фицо идет гораздо медленнее, чем хотел. Он это осознает и нервничает, возможно, поэтому он делает так много непродуманных заявлений, которые выпускает в публичное пространство. Он не ожидал, что Европейская комиссия сможет так быстро отреагировать.





Как вы думаете, он был удивлен реакцией чешского правительства в последние несколько дней?





— Конечно, он был удивлен. Он сказал, что «крайне непопулярное чешское правительство рискует словацко-чешскими отношениями, которые для нас священны, из-за Украины». Таким образом, он сыграл на руку многим чехам, которые также считают чешско-словацкие отношения очень важными. (...) Конечно, многие словаки, с другой стороны, чувствуют то же самое, что и чехи: вы не хотите поддерживать сверхстандартные отношения с кем-то вроде Фицо.





Есть ли у давления со стороны чешского правительства шанс чего-то добиться? Или это просто наивная попытка исправить политику Роберта Фицо?





— Нет, это важно, Роберт Фицо очень нервничает, он не совсем добился того, чего хотел. Он прекрасно владеет техникой власти, но игра очень хрупкая.





Фицо встретился с Милошем Земаном в Праге, а бывший президент Вацлав Клаус отправляется сегодня в Братиславу на встречу с ним. Сможет ли он использовать это в своих интересах?





— Безусловно, и мы уже точно знаем, что он будет использовать это для пропаганды.





В Словакии процветает дезинформация, почему?





— Российская пропаганда нацелилась на Словакию как на самую важную страну. Если бы я сидел в Кремле и отвечал за это, я бы не поступил иначе. Вы просто всегда нацелены на самое слабое звено в цепи, а Словакия — суверенно самое слабое звено в цепи того, что называется глобальным Западом. Поэтому сюда было вложено больше всего денег, но это не сработало бы, если бы Словакия не была готова к этому заранее.





Чего мы можем ожидать от развития событий в Словакии?





— На данный момент это своего рода позиционная игра, и в основном она близка к патовой (отношения между правительством и оппозицией, прим. ред.). И я думаю, что так будет продолжаться еще очень долго. И это хорошая новость для Словакии, потому что могло быть и хуже.





Но это плохая новость для бизнеса, потому что Словакия начинает пробуксовывать во многих отношениях. Словакии предстоят годы, которые будут потрачены впустую, все забудут о некоторых реформах. А ведь стране нужны реформы, потому что она начинает безнадежно отставать.