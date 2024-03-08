Кремль выбрал в качестве мишени самое слабое звено Запада, считает эксперт по Словакии
12 марта 2024
10:30
252
Чешско-словацкие отношения достигли серьезного кризиса. Чешский кабинет министров отменил переговоры с правительством Словакии, поскольку его политика и риторика премьер-министра Роберта Фицо и его министров расходятся с нынешней. Чего еще можно ожидать от Фицо? Гостем программы Ptám se já был словацкий социолог Михал Вашечка.
Между Прагой и Братиславой произошла беспрецедентная дипломатическая размолвка. Чешское правительство решило приостановить консультации с кабинетом премьер-министра Роберта Фицо из-за их разных взглядов на военный конфликт в Украине. Последний отреагировал на шаг чешского кабинета предупреждением, что это угроза чешско-словацким отношениям.
«Это опасно для Чехии и ее государственных интересов, потому что национальные и государственные интересы Чехии находятся на Западе, в ЕС и НАТО. Словакия угрожает всему, что чехи делали на протяжении 30 лет», — прокомментировал реакцию чешского правительства социолог Вашечка.
Лидер словацкой оппозиции Михал Шимечка попытался успокоить ситуацию на встрече с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и другими чешскими политиками в Праге в конце недели. По его словам, он хотел дать понять, что Словакия — это не только премьер-министр Фицо.
Однако, по мнению социолога Вашечки, Фицо лишь использует настроения значительной части словацкого общества. «Согласно опросам, Словакия — самое антизападное общество во всей Центральной и Восточной Европе, если говорить о странах ЕС. Мы — самое пророссийское общество, мы — самое пропутинское общество. И Роберт Фицо все это знает».
О чем еще шла речь в интервью?
Две недели назад в одном из интервью вы сказали, что демократия в Словакии может закончиться с правительством Роберта Фицо, и именно это происходит в настоящее время. Как вы оцениваете ситуацию сейчас?
— Некоторые вещи стали хуже, а где-то гражданское общество и оппозиция добились успеха. Когда я сказал, что с этим правительством демократия в Словакии может закончиться, я, конечно, имел в виду либеральную демократию. (...) Формально никакая демократия Словакию не покинет, а в некоторых отношениях она действительно уже заканчивается«.
Вопреки ожиданиям — и ожиданиям чешского политического представительства — пророссийская риторика Фицо после выборов ухудшилась.
— Да, она частично усилилась. Он играл с пророссийской пропагандой во время предвыборной кампании, но это было не перед лицом иностранных государств. Здесь что-то сломалось, и даже для некоторых словаков стало неожиданностью, что он перестал играть в эту игру перед иностранными государствами. Он даже накричал на словацкого журналиста в Праге в присутствии Петра Фиалы и Дональда Туска.
За рубежом, возможно, уже поняли, что Роберт Фицо будет далеко не автократом, готовым превратить словацкую демократию в полуавторитарное государство. Это будет своего рода мягкая автократия, но не это является его главной целью. Он не Лукашенко и не Путин, он хочет создать олигархическое государство, похожее на мафию.
Роберт Фицо обращен лицом внутрь страны. Он пытается управлять страной, которая ментально не готова к 21 веку. Он пытается и дальше убеждать, что если мы отступим в эти маленькие словацкие долины, то буря, которая происходит в мире, пройдет стороной. Именно так словаки пережили Вторую мировую войну.
Это опасно для Чехии и ее государственных интересов, потому что национальные и государственные интересы Чехии находятся на Западе, в ЕС, в НАТО, в ОЭСР и так далее. И в будущем Чехия должна вернуться туда, где она всегда была. Так что да, Словакия угрожает всему тому, что чехи делали на протяжении 30 лет.
Словакия — самое антизападное общество во всей Центральной и Восточной Европе, согласно опросам, если говорить о странах ЕС. Мы — самое скрытное общество, мы — самое пророссийское общество, но, что еще лучше, мы — самое пропутинское общество. До начала войны Владимир Путин был более популярен в Словакии, чем в России. Конечно, этот показатель снизился, но он по-прежнему популярен среди 25% населения, и некоторые из них хотели бы, чтобы Путин был их президентом. Или иметь такого президента, как Путин. И Роберт Фицо знает обо всем этом.
То есть, проще говоря, Фицо — не агент Путина, он просто говорит то, что хотят услышать словаки?
— Большая часть хочет. Другая часть, прозападная, демократическая, либеральная, в полном ужасе.
С вашей точки зрения, насколько быстро Роберт Фицо меняет Словакию?
— Роберт Фицо идет гораздо медленнее, чем хотел. Он это осознает и нервничает, возможно, поэтому он делает так много непродуманных заявлений, которые выпускает в публичное пространство. Он не ожидал, что Европейская комиссия сможет так быстро отреагировать.
Как вы думаете, он был удивлен реакцией чешского правительства в последние несколько дней?
— Конечно, он был удивлен. Он сказал, что «крайне непопулярное чешское правительство рискует словацко-чешскими отношениями, которые для нас священны, из-за Украины». Таким образом, он сыграл на руку многим чехам, которые также считают чешско-словацкие отношения очень важными. (...) Конечно, многие словаки, с другой стороны, чувствуют то же самое, что и чехи: вы не хотите поддерживать сверхстандартные отношения с кем-то вроде Фицо.
Есть ли у давления со стороны чешского правительства шанс чего-то добиться? Или это просто наивная попытка исправить политику Роберта Фицо?
— Нет, это важно, Роберт Фицо очень нервничает, он не совсем добился того, чего хотел. Он прекрасно владеет техникой власти, но игра очень хрупкая.
Фицо встретился с Милошем Земаном в Праге, а бывший президент Вацлав Клаус отправляется сегодня в Братиславу на встречу с ним. Сможет ли он использовать это в своих интересах?
— Безусловно, и мы уже точно знаем, что он будет использовать это для пропаганды.
В Словакии процветает дезинформация, почему?
— Российская пропаганда нацелилась на Словакию как на самую важную страну. Если бы я сидел в Кремле и отвечал за это, я бы не поступил иначе. Вы просто всегда нацелены на самое слабое звено в цепи, а Словакия — суверенно самое слабое звено в цепи того, что называется глобальным Западом. Поэтому сюда было вложено больше всего денег, но это не сработало бы, если бы Словакия не была готова к этому заранее.
Чего мы можем ожидать от развития событий в Словакии?
— На данный момент это своего рода позиционная игра, и в основном она близка к патовой (отношения между правительством и оппозицией, прим. ред.). И я думаю, что так будет продолжаться еще очень долго. И это хорошая новость для Словакии, потому что могло быть и хуже.
Но это плохая новость для бизнеса, потому что Словакия начинает пробуксовывать во многих отношениях. Словакии предстоят годы, которые будут потрачены впустую, все забудут о некоторых реформах. А ведь стране нужны реформы, потому что она начинает безнадежно отставать.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
12 МАРТА 2024
195
Премьер-министр Чехии Петр Фиала проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме 15 апреля, сообщила пресс-секретарь главы американского государства Карин Жан-Пьер.
22:00
11 МАРТА 2024
1135
ПРОТЕСТУЮЩИЕ ПОЛЯКИ ОСТАНАВЛИВАЮТ АВТОБУСЫ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ. ЭТО НЕДОПУСТИМО, ГОВОРИТ УКРАИНСКИЙ МИНИСТР
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в понедельник в социальной сети X, что польские протестующие и местная полиция начали останавливать на границе автобусы, направляющиеся в...
21:00
11 МАРТА 2024
1475
В этом году, несмотря на относительно теплую погоду, сезон покупки летних шин задерживается на одну-две недели. Переломным моментом для покупки шин станет Пасха в конце марта — начале апреля. Об...
19:30
11 МАРТА 2024
814
В то время как популярность отложенных платежей постепенно растет, количество выпущенных кредитных карт сокращается. И те и другие предлагают схожие услуги.
16:30
11 МАРТА 2024
626
Авторы и художники с точки зрения налогообложения считаются самозанятыми, даже если у них нет свидетельства о регистрации. Авторство в качестве дополнительного дохода к основной работе с...
15:00
11 МАРТА 2024
429
Железные дороги Германии сегодня снова будут парализованы из-за очередной забастовки машинистов Deutsche Bahn (DB). Машинисты грузовых поездов прекратят работу на 24 часа сегодня вечером, а во...
13:30
11 МАРТА 2024
1004
Для составления экспертного заключения авторы использовали материалы, скачанные из интернета. «Экспертное заключение — это экспертная работа от А до Я», — оправдывается автор. Однако сервер...
11:25
11 МАРТА 2024
1186
Полиция Чехии проверяет анонимную угрозу от пока неизвестного злоумышленника. Он угрожает начать стрельбу в зданиях университетов, если его условия не будут выполнены. Полицейские в различных...
08:00
11 МАРТА 2024
318
Реальная заработная плата в Чехии в этом году может вырасти примерно на 3-4%. Рост должен начаться в первом квартале. Об этом заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS) в эфире CNN Prima News....
18:00
10 МАРТА 2024
1705
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рискует быть «отрезанным от финансовой системы США», если будет помогать финансировать российских военных. Об этом предупредило Министерство финансов...
16:00
9 МАРТА 2024
545
Чешский национальный банк (ЧНБ) в прошлом году изъял 4 305 поддельных банкнот и монет различных валют. Это более чем в два раза больше, чем в 2022 году, когда было изъято 1 980 подделок....
14:00
9 МАРТА 2024
796
Начиная с 9 марта водители больше не смогут проехать по Баррандовскому мосту со стороны Страконицкой улицы. Причина — закрытие рампы в связи с началом ремонта моста в этом году в понедельник, 11...
12:00
9 МАРТА 2024
2390
Все больше чехов во время праздников выезжают за границу, и Пасха не является исключением. По данным большинства продавцов авиабилетов, интерес к полетам на пасхальные праздники вырос на 6-40% по...
11:00
9 МАРТА 2024
967
ПРЕЗИДЕНТ СЛОВАКИИ ПОСЕТИТ ПРАГУ 18 МАРТА, ВМЕСТЕ С ПЕТРОМ ПАВЕЛОМ ОНА БУДЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ПРЕМЬЕРЕ ФИЛЬМА
В понедельник, 18 марта, Прагу посетит президент Словакии Зузана Чапутова. Она встретится со своим чешским коллегой Петром Павелом, вместе с которым посетит премьеру фильма «Это Гавел, вы слышите...
19:30
8 МАРТА 2024
1364
Председатель оппозиционного движения ANO Бабиш сегодня в нижней палате парламента вновь раскритиковал премьер-министра Петра Фиалу (ODS) за приостановку чешско-словацких межправительственных...